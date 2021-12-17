Ушёл на 106-м году жизни. Стало известно о смерти Василия Мичурина

Новости Беларуси. 17 декабря стало известно о смерти Героя Советского Союза Василия Мичурина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участника советско-финской и Великой Отечественной войн не стало на 106-м году жизни.

Высокого звания он был удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Тогда ему было 24. Великая Отечественная война застала его под белорусской столицей. Сражаясь с врагом, он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин.