Ушёл на 106-м году жизни. Стало известно о смерти Василия Мичурина

Новости Беларуси. 17 декабря стало известно о смерти Героя Советского Союза Василия Мичурина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участника советско-финской и Великой Отечественной войн не стало на 106-м году жизни.
Новости Беларуси. 17 декабря стало известно о смерти Героя Советского Союза Василия Мичурина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участника советско-финской и Великой Отечественной войн не стало на 106-м году жизни.
Высокого звания он был удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Тогда ему было 24. Великая Отечественная война застала его под белорусской столицей. Сражаясь с врагом, он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин.
Весной 2021-го Василий Сергеевич принимал многочисленные поздравления с юбилеем, в том числе от имени Президента Беларуси. После смерти Василия Мичурина в нашей стране остался один участник Второй мировой со звездой Героя – это Иван Кустов.