Курсанты Военной академии приехали с акцией «Наши дети» в Узденскую санаторную школу-интернат

Новости Беларуси. Самая волшебная акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси. Бизнесмены, чиновники, представители организаций и ведомств посещают детские дома и подшефные учебные заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты Военной академии заглянули в гости в Узденскую санаторную школу-интернат. Малышам не только вручили подарки, но и рассказали о службе в армии и военных профессиях.

Ольга Липницкая, директор санаторной школы-интерната:

Наше учреждение, наши дети, наши педагоги, наши работники встречают наших шефов, наших друзей, которые приезжают к нам с подарками, с поздравлениями, чтобы оказать помощь и поддержать детей, которые оздоравливаются в нашей санаторной школе-интернате.