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Курсанты Военной академии приехали с акцией «Наши дети» в Узденскую санаторную школу-интернат

17 декабря 2021 07:28
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Новости Беларуси. Самая волшебная акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси. Бизнесмены, чиновники, представители организаций и ведомств посещают детские дома и подшефные учебные заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Курсанты Военной академии приехали с акцией «Наши дети» в Узденскую санаторную школу-интернат-1

Курсанты Военной академии заглянули в гости в Узденскую санаторную школу-интернат. Малышам не только вручили подарки, но и рассказали о службе в армии и военных профессиях.  

Курсанты Военной академии приехали с акцией «Наши дети» в Узденскую санаторную школу-интернат-4

Ольга Липницкая, директор санаторной школы-интерната:  
Наше учреждение, наши дети, наши педагоги, наши работники встречают наших шефов, наших друзей, которые приезжают к нам с подарками, с поздравлениями, чтобы оказать помощь и поддержать детей, которые оздоравливаются в нашей санаторной школе-интернате.  

Курсанты Военной академии приехали с акцией «Наши дети» в Узденскую санаторную школу-интернат-7

Четверть века продолжается новогодний марафон добрых дел. Центральным событием его по традиции станет главная елка страны во Дворце Республики.  

# Дети # общество # Ольга Липницкая # Фотофакт

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