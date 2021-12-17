17 декабря часть беженцев с белорусской границы полетит домой. Сколько людей всё ещё ждут коридор в Европу?

Новости Беларуси. Очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак состоится 17 декабря. Самолет доставит на родину беженцев, которые до этого 40 дней находились на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что на родину вернутся порядка 400 беженцев. В Национальном аэропорту уже завершается регистрация пассажиров на самолет Boeing 747 Iraqi Airways. По последним данным, в кризисном центре продолжают надеяться на гуманитарный коридор в Европу около 700 человек.