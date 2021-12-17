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17 декабря часть беженцев с белорусской границы полетит домой. Сколько людей всё ещё ждут коридор в Европу?

17 декабря 2021 07:24
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Новости Беларуси. Очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак состоится 17 декабря. Самолет доставит на родину беженцев, которые до этого 40 дней находились на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что на родину вернутся порядка 400 беженцев. В Национальном аэропорту уже завершается регистрация пассажиров на самолет Boeing 747 Iraqi Airways. По последним данным, в кризисном центре продолжают надеяться на гуманитарный коридор в Европу около 700 человек.  

17 декабря часть беженцев с белорусской границы полетит домой. Сколько людей всё ещё ждут коридор в Европу?-1

Ране более 100 граждан Ирана и Ирака удалось убедить проследовать на родину по программе добровольного возвращения. 16 декабря они покинули транспортно-логистический центр.  

17 декабря часть беженцев с белорусской границы полетит домой. Сколько людей всё ещё ждут коридор в Европу?-4

Как сообщили в Международной организации по миграции, запланировано еще несколько вывозных рейсов. Беженцам готовы помочь с оформлением документов, сопровождением до аэропорта, а при возвращении на родину и с трансфером до конечной точки маршрута.  

«До сих пор хочу в Европу, но здесь оставаться уже нельзя». В Багдад отправится очередной самолет с беженцами – подробности здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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