«Многие подрабатывают с третьего курса». Насколько подготовлены к работе молодые специалисты?

Новости Беларуси. Масштабное обновление и строительство новых корпусов. В Беларуси модернизируют учреждения здравоохранения. Столица, как всегда, впереди. Так, на очереди 6-я Центральная поликлиника Ленинского района, в новом формате она откроется для пациентов до конца 2021 года. Поликлиника № 15 в Московском районе переедет в новое здание следующим летом. Через два года появится новый хирургический корпус в 11-й больнице, новоселье также справят отделения микрохирургии глаза и ортопедическое. Пациентов будут лечить по индивидуально разработанной программе реабилитации. Продолжается капремонт 16-й поликлиники в Центральном районе, к 2025 году в Минске запланировано строительство еще четырех детских и трех взрослых поликлиник. О том, какие перспективы у столичного здравоохранения, поговорили с председателем Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанной Казаченок в студии программы «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая:

Около 1 500 молодых специалистов пришли на свои первые рабочие места. Знаю, что их там торжественно встречают, радушно принимают. Расскажите, что сегодня с кадрами? Насколько можно доверять молодым специалистам?