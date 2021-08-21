«Многие подрабатывают с третьего курса». Насколько подготовлены к работе молодые специалисты?
Новости Беларуси. Масштабное обновление и строительство новых корпусов. В Беларуси модернизируют учреждения здравоохранения. Столица, как всегда, впереди. Так, на очереди 6-я Центральная поликлиника Ленинского района, в новом формате она откроется для пациентов до конца 2021 года. Поликлиника № 15 в Московском районе переедет в новое здание следующим летом. Через два года появится новый хирургический корпус в 11-й больнице, новоселье также справят отделения микрохирургии глаза и ортопедическое. Пациентов будут лечить по индивидуально разработанной программе реабилитации. Продолжается капремонт 16-й поликлиники в Центральном районе, к 2025 году в Минске запланировано строительство еще четырех детских и трех взрослых поликлиник. О том, какие перспективы у столичного здравоохранения, поговорили с председателем Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанной Казаченок в студии программы «Большой город».
Екатерина Забенько, ведущая:
Около 1 500 молодых специалистов пришли на свои первые рабочие места. Знаю, что их там торжественно встречают, радушно принимают. Расскажите, что сегодня с кадрами? Насколько можно доверять молодым специалистам?
Жанна Казаченок, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Молодые специалисты приходят теоретически хорошо подготовленные. БГМУ – наш флагман в подготовке кадров. Наше образование ценится и за пределами Беларуси, поэтому так и стараются переманить наших специалистов. Многие начинают подрабатывать с третьего курса, поэтому они больше владеют практическими навыками. Кто интересуется – сами ходят на дежурство. Когда они приходят как молодые специалисты, тут уже вступает в действие наставничество. Со стороны государства идет материальное поощрение, надбавки. А со стороны учреждения, которое принимает молодых специалистов, основная задача – научиться правильно работать, интегрироваться в систему здравоохранения, научить молодых специалистов общению с пациентами, правильности сбора анамнеза, оценки ситуации. То есть многопланово подходить к пациенту. Такой мультидисциплинарный подход, применение этого спектра знаний при осмотре пациента, установлении диагноза и назначении лечения.
Екатерина Забенько:
Что сегодня еще важно в работе врачей кроме профессионализма? Наверное, какая-то доброта, гуманность в отношении пациента.
Жанна Казаченок:
Личные качества, безусловно, но в эту профессию люди идут не спонтанно. У каждого какая-то история, кто-то хочет помогать, заботиться о людях. Но не надо никогда пасовать, надо готовить себя эмоционально, чтобы не было синдрома эмоционального выгорания. Потому что когда работаешь с пациентами, то, естественно, постоянно выслушиваешь их жалобы, проблемы со здоровьем, это невольно влияет на психоэмоциональное состояние.
«Человек сам отвечает за свое здоровье». Нужна ли в Беларуси обязательная вакцинация – подробнее здесь.