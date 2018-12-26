Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри

Пару лет назад два энтузиаста построили на Минском море плавучий дом. Это не просто жильё на воде, а судно, которое бороздит просторы Заславского водохранилища, рассказали в программе «Минск и минчане».

Пётр Емельянов, специалист по хаусботам:

Данный объект относится к маломерным судам, у него есть регистрационный номер, есть судовой билет, в котором четко прописано, что это за судно, к какому классу оно относится и так далее. Регистрировалось в ГИМСе. Строил его мой друг Алексей. Здесь неподалёку, возле деревни Лапаровичи, ребята жили в палатках. За лето он построил и понтон, и сам домик.

Натуральное дерево дополнили алым декором. 60 квадратов расширили функциональной мебелью. Провели свет, подключили отопление, установили фильтр для очистки воды. Обустроили кухню, спальню, гостиную и душевую. На втором этаже сделали просторную беседку со своими изюминками. Жизнь здесь такая же уютная, как и на даче. Правда, у хозяина чудо-судна изменились планы, и свою мечту он отдал в надёжные руки. Теперь его счастливый владелец – банщик Илья.

Илья Надеев, банщик:

Здесь тихо, спокойно. Ждём лета, чтобы поплавать.

Пётр Емельянов:

Судно имеет систему управления: стоит движок достаточно мощный, как водитель автобуса, можешь рассекать по водной глади. К сожалению, с автомобильными правами нельзя садиться за штурвал. Для этого надо получать международные или ГИМСовские права.

Илья Надеев:

Была у нас одна история интересная. Баржа отцепилась и сама плавала по Минскому морю. Звонят и говорят:

– Когда приедешь и заберёшь?

– Так она ж привязана!

– Нет, она уже у нас стоит — возле санатория «Юность».

Зимой захаживают в гости рыбаки, летом просятся позагорать и прокатиться минчане и туристы.

Наша Синеокая, уверяют разработчики, буквально создана для хаусботов. На Западе усадьбы и гостиницы на воде – привычное дело. В планах у Петра Емельянова – построить целый плавучий городок.

Пётр Емельянов:

К хаусботам интерес есть с точки зрения аренды. Потому что это, действительно, классный отдых, он очень антуражный, очень атмосферный. Это максимальный контакт с природой и с достаточным уровнем комфорта.