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Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри

26 декабря 2018 14:46
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Пару лет назад два энтузиаста построили на Минском море плавучий дом. Это не просто жильё на воде, а судно, которое бороздит просторы Заславского водохранилища, рассказали в программе «Минск и минчане».

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-1

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-3

Пётр Емельянов, специалист по хаусботам:
Данный объект относится к маломерным судам, у него есть регистрационный номер, есть судовой билет, в котором четко прописано, что это за судно, к какому классу оно относится и так далее. Регистрировалось в ГИМСе. Строил его мой друг Алексей. Здесь неподалёку, возле деревни Лапаровичи, ребята жили в палатках. За лето он построил и понтон, и сам домик.

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-6

Натуральное дерево дополнили алым декором. 60 квадратов расширили функциональной мебелью. Провели свет, подключили отопление, установили фильтр для очистки воды. Обустроили кухню, спальню, гостиную и душевую. На втором этаже сделали просторную беседку со своими изюминками. Жизнь здесь такая же уютная, как и на даче. Правда, у хозяина чудо-судна изменились планы, и свою мечту он отдал в надёжные руки. Теперь его счастливый владелец банщик Илья.

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-9

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-11

Илья Надеев, банщик:
Здесь тихо, спокойно. Ждём лета, чтобы поплавать.

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-14

Пётр Емельянов:
Судно имеет систему управления: стоит движок достаточно мощный, как водитель автобуса, можешь рассекать по водной глади. К сожалению, с автомобильными правами нельзя садиться за штурвал. Для этого надо получать международные или ГИМСовские права.

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-17

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-19

Илья Надеев:
Была у нас одна история интересная. Баржа отцепилась и сама плавала по Минскому морю. Звонят и говорят:
– Когда приедешь и заберёшь?
– Так она ж привязана!
– Нет, она уже у нас стоит — возле санатория «Юность».

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-22

Зимой захаживают в гости рыбаки, летом просятся позагорать и прокатиться минчане и туристы.

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-25

Наша Синеокая, уверяют разработчики, буквально создана для хаусботов. На Западе усадьбы и гостиницы на воде привычное дело. В планах у Петра Емельянова – построить целый плавучий городок.

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-28

Пётр Емельянов:
К хаусботам интерес есть с точки зрения аренды. Потому что это, действительно, классный отдых, он очень антуражный, очень атмосферный. Это максимальный контакт с природой и с достаточным уровнем комфорта.

Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри-31

Илья Надеев:
Старость я хочу провести здесь. Никаких огородов. Приехал с семьей, отдохнул.

Ребята хотят задействовать хаусбот в различных мероприятиях и праздниках. Так, на Крещение организуют здесь купель с чаепитием. А летом, возможно, проведут фестиваль шашлыков. Уверены, плавдома станут отличной альтернативой привычным видам загородного отдыха. Ведь что может быть лучше, чем проснуться на море. В прямом смысле.

«Телефоны топил, сам вместе с кошельком падал». Белорусы построили дачу на воде


 

# Дача # общество # Петр Емельянов # Илья Надеев

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