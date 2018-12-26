Как встретить Новый год без происшествий? Рассказывает Виталий Новицкий

Новости Беларуси. Беларусь окажет очередную гуманитарную помощь Сирии. Груз отправится на Ближний Восток совсем скоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поговорим об этом с официальным представителем МЧС Беларуси Виталием Новицким. Евгений Горин, СТВ:

Виталий, здравствуйте! Это ведь не первая «гуманитарка» в Сирию от Беларуси. Что в ней будет, для кого и на какую сумму?

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Добрый вечер. Да, действительно, уже в четвертый раз наша страна оказывает помощь Сирии. Все потребности связаны как раз таки с питанием, детской одеждой, детской обувью, медикаментами. Кроме этого, в этот раз МАЗ поставит свою автомобильную технику. Особенность отличительная гуманитарных миссий в Сирию – дважды мне довелось самому участвовать – это, конечно, абсолютно полное и максимально быстрое содействие со стороны местных властей. Нет фактически даже склада, вся помощь моментально разгружается и передается непосредственно людям, которым она нужна.

Евгений Горин:

После того, как в «Арена-Сити» обвалился подвесной потолок, было поручение проверить все торговые центры на такую проблему. Если не ошибаюсь, до 19 декабря. Завершена ли эта работа и есть ли какие-то результаты? Виталий Новицкий:

Комиссионно было обследовано более 1000 торгово-развлекательных центров. Нарушения выявлены в 5 % из них. Но я хотел бы успокоить и пояснить: чаще всего речь идет о, скажем так, дефектах, возникших при эксплуатации кровли. То есть вода, которая поступала на верхние этажи. И все эти нарушения были устранены собственниками этих зданий непосредственно во время этого обследования либо в течение нескольких дней после.

Евгений Горин:

То есть белорусам можно спокойно ходить в торговые центры? Виталий Новицкий:

Да, безусловно. Но, вместе с тем, мы обращаем внимание: тот самый декрет «О развитии предпринимательства», он возложил очень серьезную ответственность на собственников всех объектов, в том числе и торговых центров. И это их задача – не единовременно, а постоянно следить в том числе за состоянием конструкций. В том числе за состоянием пожарной безопасности. Вы знаете, очень отрадно: мы отмечаем, что некоторые собственники сами обращаются в МЧС с просьбой, чтобы мы посмотрели, все ли у них в порядке, можно ли безопасно проводить новогодние мероприятия.

Евгений Горин:

У белорусов на носу целая череда новогодних праздников. Но если для кого-то это отдых, то для кого-то – это и трудовые будни. Например, для спасателей МЧС. По крайне мере, они всегда начеку в такие дни. Скажите, как безопасно встретить новогодние праздники, чтобы и себе отдых не испортить, и вам работы не прибавить? Виталий Новицкий:

Что касается массовых мероприятий, здесь все уже давно отработано и предусмотрено. Местные органы власти работают в тесном взаимодействии с милицией, с нами. Все основания есть полагать, что праздники пройдут безопасно. Но вот у себя дома каждый делает то, что хочет. Вот здесь есть, конечно, некоторые нюансы. Прежде всего они связаны с использованием пиротехники. К сожалению, абсолютно необъяснимо, почему до сих пор есть люди, которые решают приобрести пиротехнику с рук. Она стоит столько же, сколько и в любом другом официальном магазине. Но если вы покупаете с рук, значит, у нее нет сертификата, она не проверена, у нее нет инструкции на русском или белорусском языке, в лучшем случае – на английском или китайском. И все-все последующие проблемы.

К сожалению – наши коллеги из Минздрава поделились данными – в минувшие новогодние праздники более 70 человек получили травмы при использовании пиротехники. И более 10 ситуаций – это были травмы, которые получали детки. При том, что родители в это время были рядом. Поэтому очень-очень призываем использовать, конечно, только сертифицированную пиротехнику. Ну и еще одна важная тема – гирлянды, новогоднее настроение. Их много, они разные, их очень часто оставляют без присмотра, оставляют включенными, когда люди ложатся спать. Такой вопрос: задумается ли кто-нибудь, есть ли сертификат вообще у этой гирлянды? Проверена ли она? Какие условия эксплуатации? Евгений Горин:

А какую работу МЧС ведет с людьми, которые пренебрегают правилами безопасности? Например, теми же рыбаками. Декабрь, то подмораживает, то оттепель, есть уже несколько жертв тонкого льда. Какая-то работа ведется?