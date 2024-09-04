В Дзержинскую ЦРБ распределились 32 молодых специалиста. Поговорили с медиками о первом месте работы

Медицинские учреждения минского региона пополнились молодыми кадрами. Пришло около 800 врачей и специалистов среднего звена. Сейчас они вливаются в коллектив, адаптируются к новому этапу в их жизни. Амбициозные и полные идей. О перспективах, нюансах и рабочих буднях рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Здравоохранение – та сфера, куда случайные люди не приходят. Здесь профессионализм нарабатывается годами. А сама специальность становится жизнью. Поэтому каждый – интерн, санитарка или доктор медицинских наук – здесь по призванию. А все начинается с огонька в сердце, который зажигается у медиков, когда они становятся студентами. Дальше это пламя только разгорается. Ведь как говорят, бывших врачей не бывает. Есть только начинающие. И кстати, среди них 32 молодых специалиста, которые распределились в Дзержинскую центральную районную больницу. У каждого своя история. Кого-то спасли врачи, и он также решил посвятить этому жизнь, а кто-то всегда в детстве вместо кукол и машинок возился с игрушечным медоборудованием.

Юлия Ратушнюк, исполняющая обязанности заведующей инфекционным отделением Дзержинской центральной районной больницы:

Желание помогать людям, мама медик, я смотрела на нее, хотелось равняться. Работает фельдшером-лаборантом в этой больнице и в частном центре. Она всегда переживала за людей, была вовлечена в процесс лечения, ей была интересна диагностика. Я переняла это от нее. Я здесь работала год медсестрой в детском отделении, в целом была знакома с заведением, с коллегами, которые давно работают здесь. Чтобы потом работать врачом, нужно сначала со стороны медсестры посмотреть на работу, на лечение, на пациентов. Опыт появляется в период учебы, поэтому потом легче. А инфекционист, потому что во время учебы самым интересным предметом были инфекционные болезни.

Отделение разделено на боксированные и обычные палаты. В первых лежат пациенты с инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, а также некоторыми серьезными заболеваниями, например, пневмонией. В стандартных палатах – более легкие случаи. Здесь мама с сыном. У мальчика гастроэнтерит. Попал в больницу день назад, идет на поправку. На обходе Юлия Ратушнюк юному пациенту радостно сообщила, что скоро выписка.