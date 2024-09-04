Аграрии приближаются к намолоту 8 млн тонн зерна

По намолоту с учетом рапса аграрии приближаются к 8 миллионам тонн зерна. Работа в полях продолжается: кроме уборки зерновых и зернобобовых, идет заготовка сахарной свеклы, картофеля, овощей, кукурузы на зерно и силос. Также хозяйства сеют озимые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать все качественно и в оптимальный срок – такую задачу земледельцам ставит Президент. Собственную продовольственную безопасность Беларусь обеспечивает полностью. При этом зарабатывает миллиарды долларов на экспорте сельхозпродукции. И это один из главных результатов суверенного развития страны под руководством Александра Лукашенко.

Сроки озимого сева зерновых в регионах разные из-за особенностей почвы и климата. По оценкам Минсельхозпрода, до 25 сентября эту работу нужно завершить в Витебской и Могилевской областях, в Минской и Гродненской срок – до конца месяца, для хозяйств гомельского и брестского регионов – 5 октября. По областям в основном озимый клин планируется на уровне прошлогоднего. Посевные агрегаты в полях с утра до вечера. Продовольственная безопасность укрепит независимость страны.