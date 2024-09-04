Граждане России выбирают Беларусь для отдыха и путешествий

Беларусь – страна для отдыха и путешествий. Поток иностранных туристов в сравнении с минувшим годом вырос в два раза, отмечают туроператоры. Особенно высок спрос среди россиян на санаторный отдых и экскурсионные программы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замки, дворцовые комплексы, уникальные природные места, новые интересные достопримечательности, которые появляются в Беларуси, становятся весомым аргументом при выборе направления. В нашу пользу играет и высокая транспортная доступность. Инфраструктура с каждым годом улучшается, открываются новые отели, базы отдыха и агроусадьбы. При этом едут туристы не только в столицу. Брест, Витебск и Гродно также притягивают путешественников. Что касается объемов продаж, в республике лидируют объекты санаторно-курортного сегмента. Количество бронирований выросло за лето на 31 %, и тенденция сохраняется. На втором месте столичные отели. Популярностью у россиян также пользуются пяти-семидневные экскурсии по городам Беларуси.