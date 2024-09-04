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Белорусские военнослужащие направились в Кыргызстан на учения ОДКБ

04 сентября 2024 07:57
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Белорусские военнослужащие примут участие в учениях в рамках ОДКБ. Утром 4 сентября борт с воинским контингентом направился в Кыргызстан, где на полигоне учебного центра «Эдельвейс» пройдут маневры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военнослужащие направились в Кыргызстан на учения ОДКБ-2

Бойцы будут отрабатывать задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий. Так, в ходе учения будут проработаны вопросы подготовки и проведения совместной операции по разрешению вооруженного конфликта. Вопросы организации и ведения разведки отработают в ходе «Поиска-2024». А специальное учение «Эшелон-2024» предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.

# ОДКБ

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