Белорусские военнослужащие направились в Кыргызстан на учения ОДКБ

Белорусские военнослужащие примут участие в учениях в рамках ОДКБ. Утром 4 сентября борт с воинским контингентом направился в Кыргызстан, где на полигоне учебного центра «Эдельвейс» пройдут маневры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы будут отрабатывать задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий. Так, в ходе учения будут проработаны вопросы подготовки и проведения совместной операции по разрешению вооруженного конфликта. Вопросы организации и ведения разведки отработают в ходе «Поиска-2024». А специальное учение «Эшелон-2024» предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.