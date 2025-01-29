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В Дзержинском районе планируют реализовать 14 инвестиционных проектов в 2025-м

29 января 2025 14:33
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Объем промышленного производства Дзержинского района в 2024 году составил 1,3 миллиарда рублей. При этом количество предприятий продолжает увеличиваться, что способствует созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни. В 2025 году планируют реализовать 14 крупных инвест-проектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О драйверах развития экономики расскажет Дарья Авсюк.

В Дзержинском районе планируют реализовать 14 инвестиционных проектов в 2025-м-2

В Дзержинском районе насчитывается более тысячи предприятий. Объем производства крупных промышленных объектов в 2024 году составил 1,3 миллиарда рублей, что на 108 % больше по сравнению с предыдущим периодом.

В Дзержинском районе планируют реализовать 14 инвестиционных проектов в 2025-м-4

Алла Метлушко, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
Такая замечательная динамика наблюдается в последние годы, даже за последних три года. 2021 год – удельный вес в объемах промышленного производства малых и средних предприятий был порядка одной трети, около 30 %. По итогам 2023 года их удельный вес вырос почти в два раза.

Это предприятие известно далеко за пределами Дзержинского района. Здесь производят бульдозеры. Ежегодно с конвейера сходит около 150 единиц техники и поставляется не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Сейчас завод изготавливает семь основных моделей. Это машины с рабочим весом от 17 до 36 тонн.

В Дзержинском районе планируют реализовать 14 инвестиционных проектов в 2025-м-6

Дарья Авсюк, корреспондент:
На сборку одного бульдозера в среднем уходит около 5 дней. После этого техника проходит через покрасочную камеру. Далее идут приемно-сдаточные испытания на полигоне.

В процессе производства используется современное технологическое оборудование. Плазменная резка, токарные и фрезерные станки. Сейчас идет работа над выпуском бульдозеров нового поколения с программным обеспечением всех систем.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси # Дарья Авсюк

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