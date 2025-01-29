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Областные спасательные станции получили 11 новых лодок в подарок от МЧС

29 января 2025 13:40
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Количество погибших на воде в Беларуси неизменно сокращается на протяжении трех лет. Такой положительной тенденцией поделился министр по чрезвычайным ситуациям во время торжественной передачи новой современной техники ОСВОДу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областные спасательные станции получили 11 новых лодок в подарок от МЧС-2

Именно постоянное оснащение спасательных станций повышает эффективность работы по обеспечению безопасности на водоемах. В этот раз подарками для областных спасательных постов стали 11 новых лодок. Причем две из них – аэролодки «Пиранья-4». Это крайне серьезная техника, которой ни по чем любые места подтопления: будь то шуга, болото или вязкий грунт. 

Областные спасательные станции получили 11 новых лодок в подарок от МЧС-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Техника себя давным-давно зарекомендовала. Она стоит в вооружениях в органах подразделений по чрезвычайным ситуациям, в республиканском отряде специального назначения «ЗУБР». Поэтому придерживались именно этих подходов при ее выборе и приобретении. Хочу сказать, что ни в одной постсоветской стране нет такого внимания со стороны государства в вопросах деятельности ОСВОД. Оснащение, финансирование.

Областные спасательные станции получили 11 новых лодок в подарок от МЧС-6

Виталий Семенюк, начальник Брестской спасательной станции «Гребной канал»:
Практически все станции у нас в Беларуси, но в Бресткой области точно все, обеспечены техникой, которая нам необходима на сегодняшний день. Мы обновили парк. 

За 2024-й специалисты ОСВОД спасли более 200 человек, из них каждый четвертый – ребенок. Определяющий фактор того, что вам всегда придут на помощь, – профессионализм наших спасателей. Лучших работников ОСВОД 29 января также наградили.

# МЧС Беларуси # ОСВОД # Вадим Синявский

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