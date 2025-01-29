«Могу показать часть истории своим подписчикам!» Белорусские блогеры посетили Дворец Независимости

Контент из такой локации, безусловно, будет в трендах. Сегодня, 29 января, Дворец Независимости превратился в настоящую творческую площадку для 40 белорусских блогеров. Именно они на протяжении трех месяцев – принимали участие в самой народной общественно-культурной акции «Марафон единства». В компании как звезды-миллионники, так и владельцы микроблогов с уникальной тематикой и преданной аудиторией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с первых минут стало ясно: эта экскурсия обещает быть особенной. Съемки велись в режиме нон-стоп. Блогеры в буквальном смысле не выпускали из рук смартфоны – и все для того, чтобы поделиться с подписчиками атмосферой Дворца Независимости. Ни одна деталь не осталась без внимания – от знаковых подарков Первому до утонченных элементов декора. С неподдельным восторгом контент-мейкеры исследовали зал за залом.

Ангелина Михалева, блогер:

Я еще могу это показать своей аудитории, что смотрите, где я была, смотрите, в каком месте была, смотрите, какие тут люди тоже были. Какую-то часть истории показать своим подписчикам, что есть еще и такое у нас в стране, такие здания, очень важные для нашей страны. Я в шоке от наших людей, как они смогли это все сделать. Быстро, красиво, четко, секунды в секунду, минуту в минуту, что они смогли это сделать. Я горжусь нашими людьми.