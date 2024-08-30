В Дзержинском районе чествовали комбайнеров, которые намолотили 6 тыс. тонн зерна

Уборочная в Минской области близится к завершению, а рекордов все больше. В Дзержинском районе чествовали комбайнеров, которые намолотили 6 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хлеборобы хозяйства «Крутогорье – Петковичи» Сергей Максимец и Василий Зур установили рекорд на отечественном комбайне. Экипаж в области уже знаменит личными успехами – такой рубеж в 6 тысяч тонн они уже преодолели два года назад.

Василий Зур, комбайнер хозяйства «Крутогорье-Петковичи»: Работали, как обычно, то есть тонна за тонну и получилось 6 360 тонн.

Сергей Максимец, комбайнер хозяйства «Крутогорье-Петковичи»: Это 25 сезон у меня, ну как помощником был и комбайнером. Нравится эта работа. С Василием мы второй сезон нашли общий язык.

Юрий Климаш, директор хозяйства «Крутогорье-Петковичи»: Урожайность на 5-6 центнеров выше, чем в том году. И самое главное, что мы практически на 99 % достигли уровня 2022 года, который, как все знают, был очень зерновой и урожайный. Поэтому я считаю, что специалисты хозяйства, не только специалисты, все, начиная от тех, кто сеяли хлеб, пахали, убирали, выращивали, это агрономическая служба, инженерная, трактористы, водители – все справились с задачей довольно-таки достойно.

Денис Поправка, исполняющий обязанности директора центра продаж и сервиса ОАО «Гомсельмаш»:

Мы горды тем, что данная техника, наше производство «Гомсельмаш» показывает себя на полях Республики Беларусь очень достойно, помогает обеспечить нашу продовольственную независимость. И, скажем так, мы отмечаем трудолюбие, успехи тех людей, которые работают на нашей технике.

В хозяйстве «Крутогорье-Петковичи» общий намолот составил более чем 26 тысяч тонн зерна. Это четверть каравая Дзержинского района. А аграрии Минской области намолотили зерновых и зернобобовых более 2 миллионов тонн.