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В Дзержинском районе чествовали комбайнеров, которые намолотили 6 тыс. тонн зерна

30 августа 2024 17:18
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Уборочная в Минской области близится к завершению, а рекордов все больше. В Дзержинском районе чествовали комбайнеров, которые намолотили 6 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинском районе чествовали комбайнеров, которые намолотили 6 тыс. тонн зерна-2

Хлеборобы хозяйства «Крутогорье – Петковичи» Сергей Максимец и Василий Зур установили рекорд на отечественном комбайне. Экипаж в области уже знаменит личными успехами – такой рубеж в 6 тысяч тонн они уже преодолели два года назад.

В Дзержинском районе чествовали комбайнеров, которые намолотили 6 тыс. тонн зерна-4

Василий Зур, комбайнер хозяйства «Крутогорье-Петковичи»:
Работали, как обычно, то есть тонна за тонну и получилось 6 360 тонн.

В Дзержинском районе чествовали комбайнеров, которые намолотили 6 тыс. тонн зерна-6

Сергей Максимец, комбайнер хозяйства «Крутогорье-Петковичи»:
Это 25 сезон у меня, ну как помощником был и комбайнером. Нравится эта работа. С Василием мы второй сезон нашли общий язык.  

В Дзержинском районе чествовали комбайнеров, которые намолотили 6 тыс. тонн зерна-8

Юрий Климаш, директор хозяйства «Крутогорье-Петковичи»:
Урожайность на 5-6 центнеров выше, чем в том году. И самое главное, что мы практически на 99 % достигли уровня 2022 года, который, как все знают, был очень зерновой и урожайный. Поэтому я считаю, что специалисты хозяйства, не только специалисты, все, начиная от тех, кто сеяли хлеб, пахали, убирали, выращивали, это агрономическая служба, инженерная, трактористы, водители – все справились с задачей довольно-таки достойно.

В Дзержинском районе чествовали комбайнеров, которые намолотили 6 тыс. тонн зерна-10

Денис Поправка, исполняющий обязанности директора центра продаж и сервиса ОАО «Гомсельмаш»:
Мы горды тем, что данная техника, наше производство «Гомсельмаш» показывает себя на полях Республики Беларусь очень достойно, помогает обеспечить нашу продовольственную независимость. И, скажем так, мы отмечаем трудолюбие, успехи тех людей, которые работают на нашей технике.

В хозяйстве «Крутогорье-Петковичи» общий намолот составил более чем 26 тысяч тонн зерна. Это четверть каравая Дзержинского района. А аграрии Минской области намолотили зерновых и зернобобовых более 2 миллионов тонн.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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