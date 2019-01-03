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В Дзержинске рукодельницы изготавливают уникальные изделия из джута и вазы из бронзы

03 января 2019 19:09
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Новости Беларуси. Редкое искусство и уникальные таланты. Две мастерицы из Дзержинска удивили жюри на фестивале национальных культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске рукодельницы изготавливают уникальные изделия из джута и вазы из бронзы-1

В Дзержинске рукодельницы изготавливают уникальные изделия из джута и вазы из бронзы-3

Женщины представили необычные работы из джута – натурального текстильного волокна и вазы из бронзы. Подобными способностями обладают всего несколько десятков человек в стране.

Наша съемочная группа побывала в творческом клубе и узнала о процессе изготовления особых работ. Все подробности у корреспондента Надежды Янюк.

В Дзержинске рукодельницы изготавливают уникальные изделия из джута и вазы из бронзы-6

В Дзержинске рукодельницы изготавливают уникальные изделия из джута и вазы из бронзы-8

В Дзержинске рукодельницы изготавливают уникальные изделия из джута и вазы из бронзы-10

Подробнее – в видеоинформации.

# Хобби # общество # Фотофакт

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