В Дзержинске прошёл региональный отбор участников на «Славянский базар»

Кто представит Беларусь на «Славянском базаре»? Начались региональные отборы участников на конкурсы 34-го фестиваля искусств в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 ноября прослушивание претендентов от Минской области прошло в Дзержинске.

Перед жюри выступали совсем юные вокалисты. Они исполняли эстрадную песню белорусского автора и композицию, которая наиболее ярко отражает артистические способности. Исполнителям в возрасте от 18 до 31 года также нужно представить две песни: на славянском языке и на любом другом зарубежном.

Иван Статкевич, участник отборочного тура:

Здесь очень большая конкуренция, но именно поэтому есть интерес участвовать, показать себя и узнать, насколько ты силен. Мне очень нравится певица наша белорусская Алена Ланская, сегодня исполнил ее песню «Куточак Беларусі».

Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов, председатель отборочного тура по Минской области:

В первую очередь, человек, который должен претендовать на дальнейшее участие, он должен быть конкурентоспособный – это первое. А второе – он, конечно, должен быть творческой индивидуальностью. Если это все срастется, то у них есть хороший шанс побороться за следующую ступень.