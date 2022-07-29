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В Дзержинске появилась новая воркаут-площадка. Теперь уличной гимнастикой могут заниматься все жители города

29 июля 2022 19:34
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Новости Беларуси. Новый комплекс со спортивным и игровым оборудованием появился в Дзержинске на улице Вясковой. Его смонтировали по просьбе местных жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске появилась новая воркаут-площадка. Теперь уличной гимнастикой могут заниматься все жители города-1

Для любителей уличной гимнастики есть все необходимое – брусья, рукоходы, каскад из турников, тренажеры. Заниматься воркаутом могут все жители города в любое время. Для малышей установили качели, песочницу и детскую горку. Также сотрудники ЖКХ вместе с местными жителями провели озеленение территории. Высадили более полтысячи растений – живую изгородь, кустарники и деревья.

В Дзержинске появилась новая воркаут-площадка. Теперь уличной гимнастикой могут заниматься все жители города-4

Татьяна Свирская, начальник отдела Дзержинского ЖКХ:
Так как на данной территории новая застройка и уже существующая застройка имеется, а детской площадки до сих пор не было оборудовано, жители данной улицы очень благодарны. Присылают приятные отзывы, которые всегда очень позитивно влияют на нашу работу.

В Дзержинске появилась новая воркаут-площадка. Теперь уличной гимнастикой могут заниматься все жители города-7

Городскую среду продолжат улучшать в Дзержинске. На очереди новая спортивная площадка в частном секторе Макавчицы.

# Социальная инфраструктура # общество # Татьяна Свирская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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