В Дзержинске появилась новая воркаут-площадка. Теперь уличной гимнастикой могут заниматься все жители города

Новости Беларуси. Новый комплекс со спортивным и игровым оборудованием появился в Дзержинске на улице Вясковой. Его смонтировали по просьбе местных жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для любителей уличной гимнастики есть все необходимое – брусья, рукоходы, каскад из турников, тренажеры. Заниматься воркаутом могут все жители города в любое время. Для малышей установили качели, песочницу и детскую горку. Также сотрудники ЖКХ вместе с местными жителями провели озеленение территории. Высадили более полтысячи растений – живую изгородь, кустарники и деревья.

Татьяна Свирская, начальник отдела Дзержинского ЖКХ:

Так как на данной территории новая застройка и уже существующая застройка имеется, а детской площадки до сих пор не было оборудовано, жители данной улицы очень благодарны. Присылают приятные отзывы, которые всегда очень позитивно влияют на нашу работу.