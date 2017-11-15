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В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды

15 ноября 2017 14:22
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Новости Беларуси. Вопрос к губернатору. Анатолий Исаченко встретился с жителями Дзержинского района. Граждане обратились к председателю Миноблисполкома со своими проблемами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды-1

Большинство обращений – вопросы жилищно-коммунальной сферы. Но кому-то пока не за что волноваться: их земельные участки еще не распределили. На этих участках по плану застройки жители Дзержинского района возведут несколько десятков частных домов.

В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды-3

Василий Гревцов, директор Управления капитального строительства Держинского района:
В планах начать раздавать участки для нуждающихся в данном микрорайоне весной 2018 года. В составе проекта по дорогам есть раздел водоотведения, будет предусмотрено отведение воды. 

В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды-5

Осень неожиданно дождливой оказалась для жителей улицы Островского. Здесь после ремонта дороги вода течет прямо в огороды. Губернатор предложил эту проблему решить совместными усилиями: план водоотведения скорректировать и обсудить непосредственно с жителями улицы.

В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды-7

Татьяна Лапо, житель Держинска:
Уклон дороги не предусмотрели, сделали уклон дорги в сторону жилого коплекса, а надо было противоположно. 

В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды-9

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:  
Вопросы традиционные. Наверное, нельзя так говорить, но тем не менее это так. Это жилищно-коммунальное хозяйство, дороги. К сожалению, в последнее время увеличился поток обращений граждан в связи с погодными условиями. Дожди идут, идет подтопление. У граждан где-то линёвки не срабатывают. Надо прислушиваться к мнениею людей, устранять те неисправности или проблемы, которые есть. Мы над этим работаем.

В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды-11

Обсуждали и качество воды. В одном из многоэтажных домов по улице Пушкина, по словам жителей, из крана течет ржавчина. Анатолий Исаченко взял этот вопрос под личный контроль. Забор воды в очередной раз сделали почти сразу после обращения. И она, кстати, была прозрачной. Такой контроль сотрудники санитарных службы будут проводить в течение всего месяца, а после дадут итоговую оценку качества.

В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды-13


 

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Анатолий Исаченко # Василий Гревцов # Татьяна Лапо

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