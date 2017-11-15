Щеткина: мы предложили собрать всех национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития стран Европы и СНГ

Новости Беларуси. В Беларуси существует системный подход к достижению Целей устойчивого развития, отмечают международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот глобальный проект ООН реализуется во многих странах мира и включает в себя 17 позиций – от повышения зарплат до общего благополучия общества. Но именно в Беларуси работает комплексный подход (он включает даже работу на региональном уровне). Поэтому белорусский опыт, уверены специалисты, интересен международным координаторам и полезен коллегам по странам Восточной Европы и СНГ.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В конце ноября приезжают международные эксперты, которые оценят работу Беларуси на стартовой позиции, подскажут нам некоторые направление работы по результатам мониторинга. На следующий год мы предложили в феврале провести первый форум на базе Республики Беларусь, где бы мы могли собрать всех национальных координаторов, руководителей по достижению Целей устойчивого развития стран Европы и СНГ. С приглашением, естественно, руководства Организации Объединенных Наций.