Комментарий генпрокурора: в некоторых следственных действиях будет принимать участие мать Коржича

Новости Беларуси. По факту гибели военнослужащего в Печах Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел. Об этом сообщил 15 ноября генеральный прокурор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что вместе со Следственным комитетом прокуратура держит это дело на постоянном контроле.

Александр Конюк рассказал также, что в некоторых следственных действиях будет принимать участие мать Коржича, как это и положено по закону.

Сегодня же генеральный прокурор принимает участие в конференции, которая посвящена вопросам применения в Беларуси коррупционного законодательства. В этой связи Александр Конюк отметил, что большее число выявленных коррупционных преступлений в стране связано с активной работой правоохранительных органов.