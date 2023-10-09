Минск готовится к встрече с «Листопадом». До начала кинофорума осталось меньше двух недель

Новости Беларуси. Осенний сезон традиционно обещает нам хорошее, настоящее и глубокое кино. Минск готовится к встрече с «Листопадом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Осенний сезон традиционно обещает нам хорошее, настоящее и глубокое кино. Минск готовится к встрече с «Листопадом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минский международный кинофестиваль пройдет в ноябре. Это будет уже 29-й форум, во время которого ценители искусства смогут насладиться премьерными лентами. О своем участии в конкурсе заявили таланты из более чем 50 стран. Покажут полсотни картин. Призы конкурса будут вручаться в трех номинациях: игровое и документальное кино, анимация. Защищать честь отечественного кинематографа будет дебютная лента молодого режиссера, которая рассказывает о выпускнике творческого вуза.
Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
На «Листопад» мы предоставим уже готовую картину молодого режиссера белоруса Кирилла Холецкого. Уже фильм практически смонтирован, идет звуковая работа, и дальше уже будет цветокоррекция. Мы до «Листопада» успеваем, поэтому белорусы без фильмов не останутся.
До начала международного кинофорума меньше двух месяцев. Он пройдет в столице с 17 по 24 ноября.