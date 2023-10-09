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Минск готовится к встрече с «Листопадом». До начала кинофорума осталось меньше двух недель

09 октября 2023 08:24
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Новости Беларуси. Осенний сезон традиционно обещает нам хорошее, настоящее и глубокое кино. Минск готовится к встрече с «Листопадом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск готовится к встрече с «Листопадом». До начала кинофорума осталось меньше двух недель-1

Минский международный кинофестиваль пройдет в ноябре. Это будет уже 29-й форум, во время которого ценители искусства смогут насладиться премьерными лентами. О своем участии в конкурсе заявили таланты из более чем 50 стран. Покажут полсотни картин. Призы конкурса будут вручаться в трех номинациях: игровое и документальное кино, анимация. Защищать честь отечественного кинематографа будет дебютная лента молодого режиссера, которая рассказывает о выпускнике творческого вуза.

Минск готовится к встрече с «Листопадом». До начала кинофорума осталось меньше двух недель-4

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
На «Листопад» мы предоставим уже готовую картину молодого режиссера белоруса Кирилла Холецкого. Уже фильм практически смонтирован, идет звуковая работа, и дальше уже будет цветокоррекция. Мы до «Листопада» успеваем, поэтому белорусы без фильмов не останутся.

До начала международного кинофорума меньше двух месяцев. Он пройдет в столице с 17 по 24 ноября.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Юрий Алексей # Фотофакт

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