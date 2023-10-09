Минск готовится к встрече с «Листопадом». До начала кинофорума осталось меньше двух недель

Новости Беларуси. Осенний сезон традиционно обещает нам хорошее, настоящее и глубокое кино. Минск готовится к встрече с «Листопадом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский международный кинофестиваль пройдет в ноябре. Это будет уже 29-й форум, во время которого ценители искусства смогут насладиться премьерными лентами. О своем участии в конкурсе заявили таланты из более чем 50 стран. Покажут полсотни картин. Призы конкурса будут вручаться в трех номинациях: игровое и документальное кино, анимация. Защищать честь отечественного кинематографа будет дебютная лента молодого режиссера, которая рассказывает о выпускнике творческого вуза.