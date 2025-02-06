В Дубае завершились состязания среди спецподразделений UAE SWAT Challenge 2025

И в завершение о выступлении наших правоохранителей на международном турнире SWAT Challenge 2025 в Дубае. Заключительным испытанием состязания стала полоса препятствий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашим бойцам необходимо было быстро и четко пройти целую серию разноплановых заданий, требующих выносливости, безукоризненной точности и слаженности действий.

Нашу страну представляли три команды: спецподразделения «Алмаз», ОМОН и СОБР. Бойцы сделали все возможное, чтобы показать лучшие результаты. Напомним, в 2025 году участие в международном турнире принимали более 100 команд из 50 стран. Рекордное число. За пять соревновательных дней правоохранители продемонстрировали все, на что способны: ликвидировали условных противников, освобождали заложников, вели огонь из различных видов оружия по мишеням и многое другое.