Прямой эфир

В Дубае завершились состязания среди спецподразделений UAE SWAT Challenge 2025

06 февраля 2025 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

И в завершение о выступлении наших правоохранителей на международном турнире SWAT Challenge 2025 в Дубае. Заключительным испытанием состязания стала полоса препятствий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашим бойцам необходимо было быстро и четко пройти целую серию разноплановых заданий, требующих выносливости, безукоризненной точности и слаженности действий.

В Дубае завершились состязания среди спецподразделений UAE SWAT Challenge 2025-2

Нашу страну представляли три команды: спецподразделения «Алмаз», ОМОН и СОБР. Бойцы сделали все возможное, чтобы показать лучшие результаты. Напомним, в 2025 году участие в международном турнире принимали более 100 команд из 50 стран. Рекордное число. За пять соревновательных дней правоохранители продемонстрировали все, на что способны: ликвидировали условных противников, освобождали заложников, вели огонь из различных видов оружия по мишеням и многое другое.

# МВД Беларуси # МВД Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Купила в «Санте» шоколад и выиграла автомобиль! История ещё одной удачи
06 февраля 2025 08:41

Купила в «Санте» шоколад и выиграла автомобиль! История ещё одной удачи

Верховный Суд начал рассмотрение третьего уголовного дела о геноциде белорусского народа
06 февраля 2025 08:18

Верховный Суд начал рассмотрение третьего уголовного дела о геноциде белорусского народа

В Высшей аттестационной комиссии дали оценку работе белорусских учёных за 2024 год
06 февраля 2025 07:53

В Высшей аттестационной комиссии дали оценку работе белорусских учёных за 2024 год