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Верховный Суд начал рассмотрение третьего уголовного дела о геноциде белорусского народа

06 февраля 2025 08:18
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Верховный Суд Беларуси начинает рассмотрение очередного уголовного дела о геноциде белорусского народа. Это уже третий процесс, когда посмертно судят карателя. На этот раз производство открыто в отношении Семена Серафимовича, который обвиняется в том, что он проводил карательные операции, уничтожал узников гетто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный Суд начал рассмотрение третьего уголовного дела о геноциде белорусского народа-2

В ходе расследования Генеральная прокуратура собрала неопровержимые доказательства вины Серафимовича. На его руках кровь более 4 тысяч человек: мужчин, женщин, детей и стариков. При этом действовал Серафимович с особой жестокостью: люди уничтожались путем расстрелов, сожжения заживо, повешения и истязаний. В деле порядка 30 томов, а проходят по нему более полусотни свидетелей.

Верховный Суд начал рассмотрение третьего уголовного дела о геноциде белорусского народа-4

Александр Демидов, государственный обвинитель:
В ходе данных карательных операций было убито 4 144 человека, из них 626 детей. Своими действиями также Серафимович создал невыносимые условия для дальнейшего существования и жизни в отношении оставшихся живых жителей семи населенных пунктов, поскольку деревни сжигались полностью либо частично, угонялся скот, похищались продукты питания, часть оставшегося населения была угнана в нацистскую Германию для участия и принуждения к рабскому труду.

После войны каратель бежал за границу. Он умер 7 августа 1997 года в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Напомним, ранее в Беларуси уже осудили посмертно других коллаборационистов, участвовавших в массовых убийствах. Так, в совершении геноцида были признаны виновными палачи Хатыни Владимир Катрюк и Константин Смовский. В их отношении Верховным Судом вынесены обвинительные приговоры без назначения наказания.

# Верховный суд Республики Беларусь

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