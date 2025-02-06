В Высшей аттестационной комиссии дали оценку работе белорусских учёных за 2024 год

От научных открытий к реальным результатам: на наиболее эффективный подход в работе белорусских ученых не раз ориентировал Президент. Как эта задача решается, рассказали в Высшей аттестационной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прикладное применение нацелено большинство работ в 2024 году. 356 соискателей получили ученую степень. Многие результаты научных изысканий уже внедрены в практику. Немало таких позиций в медицине, например, новые подходы в хирургии и лечении онкозаболеваний. Неплохие достижения и в технических науках. Именно в этой сфере представлено более трети всех диссертаций. Есть успехи и в научном обосновании агропромышленного производства.

Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси:

Для нас обязательное условие – оценка практикоориентированности каждой работы. Наряду с тем, что мы детальнейшим образом анализируем акты о внедрении, справки о возможном внедрении. Порой приходится запрашивать информацию в дополнение к тому, что имеется, для того, чтобы посмотреть, где, каким образом и с какими результатами проходит это внедрение.

В 2024-м ученые степени присуждались по всем 23 отраслям науки. Следует ожидать, что и в 2025 году тенденция сохранится.