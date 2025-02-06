Купила в «Санте» шоколад и выиграла автомобиль! История ещё одной удачи
Александр Стасевич, корреспондент:
Уверены, многие обрадовались, когда узнали, что им сегодня повезет. Но, согласитесь, повезти может по-разному, иногда даже сказочно.
Александра Каштанова, ведущая:
Новый автомобиль по цене четырех упаковок шоколада – это реально, если закупиться продуктами в магазинах «Санта».
Юлия Самусенко, ведущая:
Анна из Бреста к новогодним праздникам приобрела шоколадное лакомство для детей. Сама получила подарок посолиднее – роскошный новый автомобиль.
Мимо вас не проехал автомобиль от наших партнеров – компании «Милка».
Меня зовут Анна, я приехала из Бреста, работаю поваром.
Это было, по-моему, 22 декабря, накануне Рождества. Если честно, целенаправленно я шла в «Санту» купить шоколадки, потому что они там на хорошей акции были. И вот зашла, купила. Позвонили 14 числа на Старый Новый год и говорят, что вы выиграли приз. Я увидела ведущего по видеосвязи, уже руки начали трястись, уже адреналин зашкаливал. Но муж не верил, каждое утро смотрел в интернете, точно ли наша фамилия есть. Играйте с «Санта» и верьте в победу!
*На правах рекламы.