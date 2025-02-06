Купила в «Санте» шоколад и выиграла автомобиль! История ещё одной удачи

Александр Стасевич, корреспондент:

Уверены, многие обрадовались, когда узнали, что им сегодня повезет. Но, согласитесь, повезти может по-разному, иногда даже сказочно.

Александра Каштанова, ведущая:

Новый автомобиль по цене четырех упаковок шоколада – это реально, если закупиться продуктами в магазинах «Санта».

Юлия Самусенко, ведущая:

Анна из Бреста к новогодним праздникам приобрела шоколадное лакомство для детей. Сама получила подарок посолиднее – роскошный новый автомобиль.