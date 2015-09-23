В Доминикане обнаружены дети, у которых в 12 лет меняется пол

Новости Доминиканской Республики. История о необычных детях из деревни Лас Салинас в Доминикане была рассказана в фильме BBC2 «Обратный отсчет к жизни».

Героем фильма стал 24-летний молодой человек по имени Джонни.

Раньше его звали Фелиситой, в школу ребенок ходил в платье, но ему никогда не нравилось быть девочкой. Когда половая принадлежность Джонни стала очевидной, в школе над ним начали издеваться.

Джонни (в интервью BBC):

Они говорили, что я дьявол, обзывали меня другими нехорошими словами, и у меня не было другого выбора, кроме как драться с ними. Я никогда не любил одеваться, как девочка, и когда мне покупали девчачьи игрушки, почти не играл с ними. И наоборот, когда я видел мальчишек, я останавливался, чтобы погонять с ними в мяч.

Еще один ребенок-герой фильма, которого все считали девочкой и называли Карлой, стал превращаться в мальчика в семь лет.

Мама Карлы:

Когда ей исполнилось пять, я заметила, что всякий раз, когда она видела своих друзей-мальчишек, она хотела драться с ними. Ее мышцы начали расти. Можно было заметить, что она станет мальчиком. Я люблю ее, кем бы она ни была. Девочка или мальчик, не имеет значения.

Исследователи стали выяснять причины этого феномена еще в 1970-х годах. Одной из первых, кто отправился в отдаленную деревушку Доминиканской Республики, была доктор Джулианна Императо-Макгинли из Cornell Medical College Нью-Йорка.

Прибыв на место, она убедилась в том, что рассказы оказались правдой.

Доктор провела множество исследований и тестов, и, в конечном счете, выдвинула свою версию происходящего. «Все дело в хромосомах», – уверяет Джулианна.

У многих будущих мальчиков из местечка Салинас не хватает фермента 5-альфа-редуктазы, который должен вызвать всплеск мужских гормонов. Таким образом, в утробе матери всплеска гормонов не происходит, и это приводит к неправильному развитию плода и рождению девочек (но только по первичным половым признакам).

Во время полового созревания в организме происходит еще один всплеск гормонов. И тогда под влиянием тестостерона оформляются мужские репродуктивные органы.