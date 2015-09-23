Министр информации Беларуси: Сегодня национально-информационное пространство в полной мере выполняет свой конституционный долг

Новости Беларуси. Что такое информация 21 века, как донести до аудитории свою позицию, где проходит граница объективности — ответы на эти вопросы искали сегодня, 23 сентября, без малого полторы сотни корреспондентов, редакторов, публицистов и репортеров со всех уголков Беларуси. В рамках форума «Общий взгляд в будущее. Журналистика: дело молодых» обсуждались проблемы и перспективы профессии. Уроки и мастер-классы от мэтров информационного пространства получили будущие мэтры пишущей и снимающей элиты Беларуси.

Участники IV форума молодых журналистов Беларуси:

Здорово, что здесь молодые журналисты именно на этом форуме получили право голоса, могут на равных побеседовать и с министром информации, и с председателем Союза журналистов, рассказать о чем-то, высказать свои предложения. Самое главное — к нашим предложениям прислушиваются.

Очень полезно пообщаться с мэтрами журналистики, которые могут рассказать, показать, как делать, что делать, для чего делать. Вообще, для чего существует такая профессия, как журналистика, в чем наша миссия.

Не оставили без внимания молодые журналисты и главное политическое событие года. Сейчас идет агитационный период, и перед СМИ ставятся новые задачи: нужно обеспечить зрителей, слушателей и читателей объективной и своевременной информацией о кандидатах, а также самих президентских выборах.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сегодня национально-информационное пространство в полной мере выполняет свой конституционный долг: мы обеспечиваем население полной информацией о выборных процессах, опубликованы программы кандидатов, идет активная агитационная кампания. Сегодня граждане Беларуси информированы о выборах, и активно об этом свидетельствуют социологические исследования, собираются принимать участие в выборной кампании.