23 сентября ограничено движение транспорта на участке дороги Брест - Минск - граница Российской Федерации

Новости Беларуси. 23 сентября на трассу М1 сели истребители. Такие учения для пилотов 61-й авиационной базы уже не в новинку. Своё мастерство продемонстрировали экипажи Су-25 и МиГ-29. Впервые на трассу приземлился военно-транспортный самолёт Ан-26. Во время подобных тренировок лётчики отрабатывают навык использования дорог в качестве запасных аэродромов. Движение автомобилей на участке трассы Брест – Минск – граница России, задействованном в учениях, ещё будет закрыто до 16 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.