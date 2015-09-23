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23 сентября ограничено движение транспорта на участке дороги Брест - Минск - граница Российской Федерации

23 сентября 2015 12:11
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Новости Беларуси. 23 сентября на трассу М1 сели истребители. Такие учения для пилотов 61-й авиационной базы уже не в новинку. Своё мастерство продемонстрировали экипажи Су-25 и МиГ-29. Впервые на трассу приземлился военно-транспортный самолёт Ан-26. Во время подобных тренировок лётчики отрабатывают навык использования дорог в качестве запасных аэродромов. Движение автомобилей на участке трассы Брест – Минск – граница России, задействованном в учениях, ещё будет закрыто до 16 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Военные учения

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