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Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь принесли присягу

23 сентября 2015 12:24
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Новости Беларуси. На верность народу и делу. Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь принесли присягу. Торжественная церемония состоялась в музее истории Великой Отечественной войны. Бок о бок с молодыми сотрудниками управления находились и старшие товарищи, один из которых получил звание досрочно за вклад в развитие и работу судмедэкспертов Минска. Присягу приняли выпускники высших учебных заведений, в том числе и Академии МВД. Они уже работают специалистами в данной сфере наравне с опытными профессионалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алексей Инаури, эксперт Фрунзенского районного отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по городу Минску:
Для молодых сотрудников — это огромная честь принимать присягу в таком историческом месте, которое символизирует победу всего советского народа, народа-победителя. И мы, находясь здесь, отдаем им дань памяти, дань тем героям, которые сложили голову в Великой Отечественной войне.

Николай Талецкий, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по городу Минску:
Я уверен, что молодое пополнение с гордостью и честью выполнит поставленные задачи. Группа офицеров, проходящих службу в управлении, получила погоны с очередными специальными званиями. Руководитель Фрунзенского районного подразделения получил звание досрочно. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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