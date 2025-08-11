В Докшицах прошёл фестиваль дружбы и искусств «Дзве ракі»

В городе, где берут начало Березина и Вилия, символично слились воедино традиции, искусство и дух единства на фестивале «Дзве ракі», приуроченном к 618-летию Докшиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начали с традиционного театрализованного шествия – колонна участников со звонкими песнями и в народных костюмах прошла от Городского центра культуры к истоку Березины.

Организаторы подготовили красочную фестивальную программу. Пока одни любовались пленэром художников «Вілейскія замалёўкі», другие испытывали силы в спортивных конкурсах или танцевали на открытой дискотеке. А гурманы собрались у «Смачнага фальварка», где хозяйки удивляли секретами старинных рецептов.

У нас здесь также принимают участие любители. От мало до велика. И любители, и кто у нас уже художники. И призванные, и не призванные еще. Да, мы здесь рисуем наш фестиваль. Наши любимые Докшицы.

Культура объединяет народы. Мы говорим на языке песни, на языке танцев. Это прекрасно.

Эти фестивали, эти праздники в Беларуси не дадут нам забыть, кто мы. Мы стараемся, благодарим и будем сохранять любовь к Беларуси, к культуре, к музыке, к песне. Пусть здравствует фестиваль многие лета. Пожалуй, одним из самых трогательных моментов фестиваля стал обряд «Лебединая верность», в котором приняли участие молодые пары, недавно вступившие в брак. Образ лебедей связан с реками, а еще это верность, любовь, основанные на традициях.

Виктория Толяронок:

Наша свадьба выпала на фестиваль. Нам это приятно. И наша жизнь будет как две реки в одном течение.