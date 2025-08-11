В Докшицах прошёл фестиваль дружбы и искусств «Дзве ракі»
В городе, где берут начало Березина и Вилия, символично слились воедино традиции, искусство и дух единства на фестивале «Дзве ракі», приуроченном к 618-летию Докшиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начали с традиционного театрализованного шествия – колонна участников со звонкими песнями и в народных костюмах прошла от Городского центра культуры к истоку Березины.
Организаторы подготовили красочную фестивальную программу. Пока одни любовались пленэром художников «Вілейскія замалёўкі», другие испытывали силы в спортивных конкурсах или танцевали на открытой дискотеке. А гурманы собрались у «Смачнага фальварка», где хозяйки удивляли секретами старинных рецептов.
У нас здесь также принимают участие любители. От мало до велика. И любители, и кто у нас уже художники. И призванные, и не призванные еще. Да, мы здесь рисуем наш фестиваль. Наши любимые Докшицы.
Культура объединяет народы. Мы говорим на языке песни, на языке танцев. Это прекрасно.
Эти фестивали, эти праздники в Беларуси не дадут нам забыть, кто мы. Мы стараемся, благодарим и будем сохранять любовь к Беларуси, к культуре, к музыке, к песне. Пусть здравствует фестиваль многие лета.
Пожалуй, одним из самых трогательных моментов фестиваля стал обряд «Лебединая верность», в котором приняли участие молодые пары, недавно вступившие в брак. Образ лебедей связан с реками, а еще это верность, любовь, основанные на традициях.
Виктория Толяронок:
Наша свадьба выпала на фестиваль. Нам это приятно. И наша жизнь будет как две реки в одном течение.
Сергей Абирало, председатель Докшицкого райисполкома:
Мы каждый год пытаемся удивить, но, прежде всего, удивить своих жителей. С каждым годом все площадки приобретают новый формат. География год от года растет. Нам исполнилось 618 лет. Через два года мы празднуем юбилей, 620 лет городу. Докшицы через два года примут областные «Дожинки». Поэтому здесь и ответственность по развитию города, наверное, для нас, и по развитию именно фестивального движения.
Молодой форум за короткое время приобрел репутацию значимого события в культурной жизни не только Витебской области, но и всей Беларуси. Его география постоянно расширяется. Ежегодно сюда приезжают талантливые художники, писатели, музыканты Союзного государства, что способствует укреплению межрегиональных связей братских стран.