В детстве вставала в два часа ночи, чтобы накормить коров. История доярки агрокомбината «Снов»

Новости Беларуси. Когда агропродукция становится узнаваемым брендом. Мария Рацкевич – героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER женщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда агропродукция становится узнаваемым брендом. Мария Рацкевич – героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER женщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свыше 37 лет она работает дояркой на сновском агрокомбинате. Помнит времена, когда буренок доили вручную и как на ферму пришли новые технологии. Теперь здесь получают рекордные 30 литров на корову в день. Снов славится не только современным агрохолдингом, это деревня будущего.
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Мария Рацкевич, оператор машинного доения агрокомбината «Снов»:
Спрадвеку вякоў горад без вёскі не пражыве, таму што з вёскі ўсё – картошка з вёскі, малачко з вёскі, мяса з вёскі. У нас в агракамбінаце свой свінакомплекс. Мясакамбінат свой, малочны – свой. Уся переработка ў нашым агракамбінаце, і ўсё паступае ў нашы гарады. Таму што з чаго есці? З чаго яго браць? Ўсё гэта – вёска. Зямля. Ўсё даецца з зямлі.
Мария Рацкевич:
Працоўны дзень пачынаецца ў нас у пяць гадзін, канчаецца – у дзевяць. Потым прыходзім к часу і канчаем у пяць гадзін. Доім мы 380 кароў з напарніцай.
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