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В детстве вставала в два часа ночи, чтобы накормить коров. История доярки агрокомбината «Снов»

13 октября 2021 14:47
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Новости Беларуси. Когда агропродукция становится узнаваемым брендом. Мария Рацкевич – героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER женщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детстве вставала в два часа ночи, чтобы накормить коров. История доярки агрокомбината «Снов»-1

Свыше 37 лет она работает дояркой на сновском агрокомбинате. Помнит времена, когда буренок доили вручную и как на ферму пришли новые технологии. Теперь здесь получают рекордные 30 литров на корову в день. Снов славится не только современным агрохолдингом, это деревня будущего.  

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В детстве вставала в два часа ночи, чтобы накормить коров. История доярки агрокомбината «Снов»-4

Мария Рацкевич, оператор машинного доения агрокомбината «Снов»:  
Спрадвеку вякоў горад без вёскі не пражыве, таму што з вёскі ўсё – картошка з вёскі, малачко з вёскі, мяса з вёскі. У нас в агракамбінаце свой свінакомплекс. Мясакамбінат свой, малочны – свой. Уся переработка ў нашым агракамбінаце, і ўсё паступае ў нашы гарады. Таму што з чаго есці? З чаго яго браць? Ўсё гэта – вёска. Зямля. Ўсё даецца з зямлі.  

В детстве вставала в два часа ночи, чтобы накормить коров. История доярки агрокомбината «Снов»-7

Мария Рацкевич:  
Працоўны дзень пачынаецца ў нас у пяць гадзін, канчаецца – у дзевяць. Потым прыходзім к часу і канчаем у пяць гадзін. Доім мы 380 кароў з напарніцай.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Женщины Беларуси # общество # Марина Рацкевич # Ольга Апанович # Валерьян Корсак # Фотофакт

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