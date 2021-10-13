В детстве вставала в два часа ночи, чтобы накормить коров. История доярки агрокомбината «Снов»

Новости Беларуси. Когда агропродукция становится узнаваемым брендом. Мария Рацкевич – героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER женщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 37 лет она работает дояркой на сновском агрокомбинате. Помнит времена, когда буренок доили вручную и как на ферму пришли новые технологии. Теперь здесь получают рекордные 30 литров на корову в день. Снов славится не только современным агрохолдингом, это деревня будущего.