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Преступник признался и сказал, кому продал награды. В Пинском районе семье ветерана вернули похищенные медали

13 октября 2021 14:33
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Новости Беларуси. В Пинском районе следователи вернули семье ветерана похищенные медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об их пропаже стало известно в марте 2021 года.

Преступник признался и сказал, кому продал награды. В Пинском районе семье ветерана вернули похищенные медали-1

С заявлением об исчезновении раритетов обратился сын героических родителей. Началось расследование. В деревне Вешня работала следственно-оперативная группа. Позже по подозрению в краже был задержан 29-летний житель Пинского района.

Преступник признался и сказал, кому продал награды. В Пинском районе семье ветерана вернули похищенные медали-4

Дмитрий Лира, начальник Пинского МОСК:
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное Статьей 205, частью 2 – это кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище. 29-летний житель Пинского района признался в совершенной краже и сообщил, кому продал похищенные награды. В последующем часть похищенных наград была изъята.

Теперь медали возвращены владельцу. Мужчина поблагодарил следователей и милиционеров за проделанную работу.

# Кража # общество # Дмитрий Лира # Фотофакт

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