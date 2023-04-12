«В детстве интересовало, как Солнце всходит». Вот что скульптор Иван Миско рассказывает о космосе и Юрии Гагарине

Новости Беларуси. День авиации и космонавтики отмечается сегодня, 12 апреля. Ровно 62 года назад Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот поистине эпохальный момент вдохновил белорусского скульптора Ивана Миско. Все его творчество неразрывно связано со звездной тематикой.

В небольшой мастерской в центре Минска он творит более 45-ти лет. Здесь можно найти бюсты пилотов из многих стран. Однако главная фигура – Юрий Гагарин.

Большую часть скульптур в честь него можно увидеть на экспозиции в галерее имени Савицкого. А вот на стеллажах в мастерской – бюсты белорусских космонавтов.

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:

В детстве меня интересовало, как Солнце всходит. Я залазил на крыши, деревья, я искал большие горы. И мне все что-то мешало: то лес мешал, то крыши мешали. Но так хотелось посмотреть, как всходит Солнце! Полет Юрия Алексеевича Гагарина, который всколыхнул всю планету, когда все смотрели, подняв головы, своими глазами, начали рассматривать космические звезды.