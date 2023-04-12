В Национальном художественном музее открылась выставка работ людей с ограниченными возможностями
От художников, пишущих картины без рук, до незрячих фотографов. Национальный художественный музей представил выставку «Чистое искусство». Все работы выполнены людьми с ограниченными возможностями. Глядя на них, становится понятно, что физические и психические нарушения не помеха таланту.
Марина Трофимова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Она своего рода уникальна. Этот проект возник спонтанно, но тем не менее длится уже практически месяц. Здесь свыше 20 работ, это живописные работы, это акварели людей с особенностями.
Несмотря на жизненные трудности, они каждый день совершают невозможное. Их творчество наполнено сочными, яркими красками. От картин веет теплом, добротой и искренностью.
Марина Трофимова:
Глядя на работы этих людей, видишь позитив очень часто, заряд этой энергии, жажда жизни, опознание цвета, формы. Выставка пользуется большой популярностью. Безусловно, это своего рода арт-помощь, поддержка этих людей. Самое, пожалуй, важное здесь является то, почему и название такое «Чистое искусство», потому что эти люди творят от души и для души, это не на заказ, это не за деньги, никто их об этом не просит. Это их спонтанное и искреннее желание что-то сделать, показать свой внутренний мир, положить это на холст.
В столичном доме-интернате № 2 проживают 455 подопечных: пожилые инвалиды первой и второй групп, страдающие психоневрологическими заболеваниями, которые ежедневно создают настоящие произведения искусства.
Эльмира Шерметова, директор государственного учреждения «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска»:
В нашем доме-интернате функционируют (и их широко презентуем) более 12 проектов: это и арт-студия «Созвездие талантов», это и гончарная мастерская, это и в рамках активного долголетия физкультурно-оздоровительные направления, это и город мастеров, столярная мастерская. На каждого из проживающих есть место, уголок, где он может развивать свои способности.
Основная задача таких учреждений – социальная адаптация и интеграция инвалидов в обществе.
Эльмира Шерметова:
Все свои внутренние эмоции, чувства, переживания они выплескивают на холст. Здесь еще вы можете видеть и ростовые куклы, созданные руками наших подопечных.