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В детской библиотеке Столбцов открылась выставка, посвященная истории города

01 декабря 2016 15:48
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Новости Беларуси. «Город пяти столетий». Уникальная выставка работает в Столбцовской детской библиотеке. Десятки раритетных фотографий, книг и иллюстраций, рассказывающих об истории малого города, презентовали посетителям. 

Кстати, все материалы для выставки собрала учительница местной гимназии Людмила Назаренко. 

Выставка разделена на несколько частей, согласно с временными отрезками в развитии города: от момента основания до конца ХХ века. Местные жители и гости могут не только открыть для себя неизвестные страницы истории, но и услышать рассказы о выдающихся горожан, живших в Столбцах десятки и сотни лет назад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Давлют, директор Столбцовской детской библиотеки имени Якуба Колоса:
Шмат цікавых гісторый. І я думаю, што нашым дзецям, нашым гаражанам будзе вельмі цікава на гэтай выставе. Тут інфармацыя не толькі пра габрэйскі перыяд. Яшчэ пра польскі і перыяд пасля Айчынная вайны.
Будынкі, якія можна знайсці ў гэтым разделе – гэта тое, што будавалася пры польскім часе, як кажуць нашы сталыя жыхары.

Нашы наведвальнікі змогуць пазнаць у гэтых старых будынках, старых фотаздымках, тыя будынкі, якія есць у нашым горадзе сення.

# общество # Библиотеки в Беларуси # Наталья Давлют

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