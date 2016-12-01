В детской библиотеке Столбцов открылась выставка, посвященная истории города

Новости Беларуси. «Город пяти столетий». Уникальная выставка работает в Столбцовской детской библиотеке. Десятки раритетных фотографий, книг и иллюстраций, рассказывающих об истории малого города, презентовали посетителям.

Кстати, все материалы для выставки собрала учительница местной гимназии Людмила Назаренко.

Выставка разделена на несколько частей, согласно с временными отрезками в развитии города: от момента основания до конца ХХ века. Местные жители и гости могут не только открыть для себя неизвестные страницы истории, но и услышать рассказы о выдающихся горожан, живших в Столбцах десятки и сотни лет назад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Давлют, директор Столбцовской детской библиотеки имени Якуба Колоса:

Шмат цікавых гісторый. І я думаю, што нашым дзецям, нашым гаражанам будзе вельмі цікава на гэтай выставе. Тут інфармацыя не толькі пра габрэйскі перыяд. Яшчэ пра польскі і перыяд пасля Айчынная вайны.

Будынкі, якія можна знайсці ў гэтым разделе – гэта тое, што будавалася пры польскім часе, як кажуць нашы сталыя жыхары.