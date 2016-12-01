Дом понимания в Жодино: с маленькими жертвами насилия разговаривает только психолог

Новости Беларуси. В Жодино открылся первый в Беларуси «Дом понимания» для помощи детям, пострадавшим от насилия.

Уникальность такого центра в том, что в одном месте проходят процедуры опроса, медосмотра, лечения и реабилитации.

К каждому посетителю подход индивидуальный. Причем дети не встречаются с правоохранителями. С маленькими жертвами преступлений разговаривает только психолог.

Весь диалог записывается на видеокамеру, поэтому запись может использоваться в суде вместо показаний ребенка.

Стоит отметить, что за поддержкой и помощью в Жодинский «Дом понимания» смогут обращаться жители любых населенных пунктов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Коношонок, педагог-психолог Жодинского социально-педагогического центра:

13 полноценных опросов. Возраст детей – от 3 до 16 лет.

Методика хороша тем, что она наименее травматична для самого ребенка. Ребенка опрашивают, беседуют в специально подготовленной комнате. С ним разговаривает специально подготовленный психолог-интервьюер, который помогает ребенку раскрепоститься и почувствовать себя спокойно и уверенно.