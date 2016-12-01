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На территориях крупных больниц Минска планируют оборудовать вертолетные площадки

01 декабря 2016 15:19
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Новости Беларуси. Вертолетные площадки появятся на территориях крупных больниц Минщины. Сейчас рассматривается возможность их строительства. В числе первых парковкой для такого транспорта возможно обзаведется областная клиническая больница.

Это позволит улучшить качество, а главное скорость неотложной медицинской помощи.

При особо сложных диагнозах и случаях, когда счет идет на минуты, воздушные экипажи будут способны спасти и сохранить не одну человеческую жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Королько, главный врач Минской областной клинической больницы:
У нас широко используется санаваиация. На настощий момент это реанимационные автомобили, который как доставляет к нам пациентов, так и нащши специалисты выезжают в районы области.

Ежедневно к нам в приемное отделение обращается порядка 150 человек, как плановых, так и экстренных.

И мы готовы оказывать не только первую врачебную квалифицированную, но так же и специализированную помощь.

# общество # Андрей Королько # Учреждения здравоохранения

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