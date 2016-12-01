1 декабря отмечается Всемирный день борьбы СПИДом

Новости Беларуси. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.

Четвертая часть с положительным статусом ВИЧ в Столичном регионе – наркопотребители.

Не допустить распространение смертельно опасного вируса среди населения сегодня помогают жесткие рамки закона и масштабная программа поддержки. Тем, кто еще вчера не представлял своей жизни без ядовитых препаратов, помогают справиться с тяжелой зависимостью. Им оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.