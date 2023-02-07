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Посольство Беларуси в Турции отслеживает ситуацию по наличию белорусов среди пострадавших

07 февраля 2023 07:27
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Необходимую помощь пострадавшим от землетрясения государствам готова оказать и Беларусь. Накануне Александр Лукашенко поручил направить в Турцию аварийно-спасательный отряд МЧС, аттестованный по международным стандартам ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хронология трагических событий в Турции и Сирии. Подробнее.

Посольство Беларуси в Турции отслеживает ситуацию по наличию белорусов среди пострадавших-1

Это 64 специалиста с техникой и снаряжением. Президент также поручил проработать вопрос направления груза с гуманитарной помощью в Сирию. Параллельно наше посольство в Турции отслеживает ситуацию по наличию белорусов среди пострадавших в результате землетрясений. На данный момент установлены два случая, когда наши соотечественники не выходят на связь. Представители дипмиссии поддерживают постоянный контакт с их родственниками, уточняют информацию в компетентных органах.

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# Землетрясение # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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