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К 800-летию Несвижа вокруг ратуши появится новый сквер

07 февраля 2023 07:07
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Новости Беларуси. Несвиж готовится к своему 800-летию. Большое внимание уделяют благоустройству города. В особенности историческому центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 800-летию Несвижа вокруг ратуши появится новый сквер-1

Работы не прекращаются даже зимой. Сносятся ветхие постройки, проводится капремонт жилфонда. А работники ЖКХ меняют деревьям прически. Придают кронам оформленный внешний вид. Занимаются этим две бригады. Всего по плану около 1 000 деревьев. В целом для омолаживания культур санитарную рубку здесь проводят раз в несколько лет. Таким образом поддерживают форму кроны деревьев и предотвращают загущение.

К 800-летию Несвижа вокруг ратуши появится новый сквер-4

Раиса Глобаж, старший мастер по благоустройству Несвижского ЖКХ:
Будем заниматься компенсационной посадкой деревьев, также будут посажены лиственные деревья по видовому составу. Проводится сейчас черенкование лиственных и хвойных кустарников.

К 800-летию Несвижа вокруг ратуши появится новый сквер-7

Готовит город и подарки к юбилею. В списке – новая поликлиника. Также появится сквер вокруг ратуши и пешеходная зона по улице Чапаева. Кроме того, райцентр украсят тематические клумбы.

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# Строительство # общество # Раиса Глобаж # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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