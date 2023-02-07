К 800-летию Несвижа вокруг ратуши появится новый сквер

Новости Беларуси. Несвиж готовится к своему 800-летию. Большое внимание уделяют благоустройству города. В особенности историческому центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы не прекращаются даже зимой. Сносятся ветхие постройки, проводится капремонт жилфонда. А работники ЖКХ меняют деревьям прически. Придают кронам оформленный внешний вид. Занимаются этим две бригады. Всего по плану около 1 000 деревьев. В целом для омолаживания культур санитарную рубку здесь проводят раз в несколько лет. Таким образом поддерживают форму кроны деревьев и предотвращают загущение.

Раиса Глобаж, старший мастер по благоустройству Несвижского ЖКХ:

Будем заниматься компенсационной посадкой деревьев, также будут посажены лиственные деревья по видовому составу. Проводится сейчас черенкование лиственных и хвойных кустарников.