Многодетные семьи будут обеспечены жильём в течение 2 лет

Новости Беларуси. Многодетных в Беларуси обеспечат жильем в течение двух лет. Только в Гомельской области в этом году 760 семей получат квартиры. Это практически все, кто находится в соответствующих списках местных исполкомов. Речь идет как о собственных квартирах, так и об арендных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У капитана Мозырского пограничного отряда новоселье запланировано уже в этом месяце – вместе с семьей он переедет в двухкомнатную квартиру в новом доме. Жилье строилось под ключ, остается только перевезти мебель и заселяться. Соседями станут сослуживцы по отряду, в доме более половины квартир распределили между людьми в погонах.

Я со своей семьей проживаю в съемной квартире. Семья у меня большая: я, супруга и двое детей. Очень ждали эту квартиру, поэтому хочется сказать огромное спасибо государству, что, несмотря на такие сложные и непростые времена, находит возможность помогать военнослужащим.

Александр Серанков, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительстве Гомельского облисполкома:

Также в текущем году планируется улучшить жилищные условия не менее 760 многодетных семей. Как мы уже знаем, ежегодно с помощью строителей мы этот план перевыполняем, думаем, что и в этом году перевыполнил по многодетным семьям.

К слову, белорусских строителей ждут во многих регионах России. Для нашей страны это огромный перспективный рынок. Мозырский домостроительный комбинат уже возводит жилье в Курске и Курчатове. В ближайшее время начнется строительства четырех 19-этажных домов в Калуге.