«Белгоспищепром» предлагает ужесточить требования к электронным сигаретам

В интересах людей и государства. Около сотни предложений поступило в концерн «Белгоспищепром» во время общественного обсуждения юридических новелл, которые касаются производства, оборота и потребления табака и не табачных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предлагает усиление госрегулирования оборота этой продукции. Большинство участников мониторинга поддерживают инициативу. Особую обеспокоенность сегодня вызывает продажа вейпов. Они не только вредят здоровью. Около 80 % одноразовых электронных сигарет импортируется нелегально и продается без подтверждения соответствия и уплаты акцизов.

Татьяна Шедко, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Предлагается установить ограничения курения, потребления и использования путем запрета на продажу несовершеннолетним. Предлагается усилить контроль и надзор за соответствием требований законодательства. Законопроектом предлагается запретить услуги по покупке и доставке этих изделий, жидкостей, систем, неважно каким способом. Предлагается все-таки не вводить полный запрет. Вряд ли мы пойдем на это, потому что у нас цель как раз-таки совсем другая.

Разработанный документ предусматривает введение лицензирования как на производство не табачной никотиносодержащей продукции, так и на оптовую торговлю ею. Контроль в этой сфере должен быть эффективным.