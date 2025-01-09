Прямой эфир

«Белгоспищепром» предлагает ужесточить требования к электронным сигаретам

09 января 2025 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В интересах людей и государства. Около сотни предложений поступило в концерн «Белгоспищепром» во время общественного обсуждения юридических новелл, которые касаются производства, оборота и потребления табака и не табачных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белгоспищепром» предлагает ужесточить требования к электронным сигаретам-2

Документ предлагает усиление госрегулирования оборота этой продукции. Большинство участников мониторинга поддерживают инициативу. Особую обеспокоенность сегодня вызывает продажа вейпов. Они не только вредят здоровью. Около 80 % одноразовых электронных сигарет импортируется нелегально и продается без подтверждения соответствия и уплаты акцизов.

«Белгоспищепром» предлагает ужесточить требования к электронным сигаретам-4

Татьяна Шедко, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Предлагается установить ограничения курения, потребления и использования путем запрета на продажу несовершеннолетним. Предлагается усилить контроль и надзор за соответствием требований законодательства. Законопроектом предлагается запретить услуги по покупке и доставке этих изделий, жидкостей, систем, неважно каким способом. Предлагается все-таки не вводить полный запрет. Вряд ли мы пойдем на это, потому что у нас цель как раз-таки совсем другая.

Разработанный документ предусматривает введение лицензирования как на производство не табачной никотиносодержащей продукции, так и на оптовую торговлю ею. Контроль в этой сфере должен быть эффективным.

# Курение в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Детская железная дорога за время праздников перевезла около 11 тысяч пассажиров
09 января 2025 06:46

Детская железная дорога за время праздников перевезла около 11 тысяч пассажиров

На участках для голосования в Гродно готовятся встречать избирателей
09 января 2025 06:25

На участках для голосования в Гродно готовятся встречать избирателей

Лукашенко – лауреатам: благодаря вам наша родная Беларусь остаётся островком мира и спокойствия
08 января 2025 20:16

Лукашенко – лауреатам: благодаря вам наша родная Беларусь остаётся островком мира и спокойствия