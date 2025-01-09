Воздушные рубежи Беларуси охраняет новейший радиолокационный комплекс

Воздушные рубежи Беларуси под надежной охраной. На боевое дежурство заступил очередной переданный войскам новейший радиолокационный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сопка-2» – это уникальные возможности. Они позволяют технике уверенно контролировать небо страны. У РЛС – сразу несколько дублирующих систем и программа самодиагностики. Еще одна особенность – собственный метеоканал, что позволяет определять погодные условия и облачность в радиусе 450 километров.

Сергей Подрез, начальник штаба радиотехнической бригады:

Его высокоразрешающая способность позволяет обнаруживать и определять с высокой точностью дальность и высоту воздушных объектов. Также определять их государственную принадлежность. «Сопка-2» позволяет и обеспечивает оперативность в обнаружении любого вида и рода средств воздушного нападения. Позволяет выдавать данные для их уничтожения подразделениям зенитно-ракетных войск и авиации.

РЛС значительно повысит возможности радиолокационной разведки бригады и безопасность границ в целом. В течение предстоящего года на вооружение также планируется поставка новых комплексов «Роса-РБ». Они предназначены для автоматического обнаружения, сопровождения и распознавания маловысотных воздушных объектов. Главная фишка – способность «засекать» и распознавать цели на высоте всего одного метра над землей.