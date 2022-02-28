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В день референдума задержаны около 800 человек за нарушение общественного порядка

28 февраля 2022 08:27
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Новости Беларуси. Дестабилизации обстановки в стране в ходе референдума не произошло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители обеспечили все меры безопасности по поддержанию порядка в период голосования.

В день референдума задержаны около 800 человек за нарушение общественного порядка-1

Несмотря на многочисленные призывы деструктивных Telegram-каналов, массовых протестных акций не получилось. Сотрудники милиции оперативно реагировали на любые попытки провокаций. К слову, за агитацию белорусов к участию в несанкционированных акциях возбуждено уголовное дело. Координаторов уже установили и задержали. Некоторые из них ранее привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения. Всего за различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек.

Правоохранители возбудили ряд уголовных дел в отношении тех, кто 27 февраля вышел на улицу с протестами – читайте далее.

# Референдум # общество # Фотофакт

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