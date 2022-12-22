В день получают порядка 300 тысяч яиц. Рассказываем об ассортименте Солигорской птицефабрики

Юлия Пашкевич, блогер:

Всем привет, я Юлия Пашкевич, на моем аккаунте в TikTok 380 тысяч подписчиков, а в Instagram 40 тысяч подписчиков. И сегодня я вам расскажу… Потеряла мысль… Надо подкрепиться. Как вкусно, другое дело. Продолжаем. Итак, сегодня я вам расскажу, как стать популярным.

А я знаю все про популярность. Разрешите представиться, я яйцо перепелиное, обогащенное органическим селеном, «Молодецкое». И я настоящий бренд, а моя Солигорская птицефабрика – лидер по производству перепелиных яиц в Беларуси. Предлагаю заглянуть к нам в гости. В день наши труженицы-перепелочки несут порядка 300 тысяч яиц.

Елена Сидорчук, инженер по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:

Перепелка содержится в комфортных птичниках с оптимальными условиями содержания, то есть там соответствующий микроклимат, освещение. Здесь у нас четыре птичника находится, яйцо по конвеерной системе поступает сюда, в цех сортировки. На птицефабрике воспроизводится весь цикл выращивания птицы, начиная от получения инкубационного яйца, процесс его инкубирования, подращивание молодняка на отдельной площадке, затем промышленная перепелка-несушка переселяется сюда, в данные птичники, где уже несет яйца.

Я маленький, но удаленький. Мои 10 граммов содержат кладезь витаминов, микроэлементов и аминокислот, которые укрепляют нервную и иммунную систему, нормализуют давление и зрение.