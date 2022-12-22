Прямой эфир

В день получают порядка 300 тысяч яиц. Рассказываем об ассортименте Солигорской птицефабрики

22 декабря 2022 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Пашкевич, блогер:
Всем привет, я Юлия Пашкевич, на моем аккаунте в TikTok 380 тысяч подписчиков, а в Instagram 40 тысяч подписчиков. И сегодня я вам расскажу… Потеряла мысль… Надо подкрепиться. Как вкусно, другое дело. Продолжаем. Итак, сегодня я вам расскажу, как стать популярным.

В день получают порядка 300 тысяч яиц. Рассказываем об ассортименте Солигорской птицефабрики-1

А я знаю все про популярность. Разрешите представиться, я яйцо перепелиное, обогащенное органическим селеном, «Молодецкое». И я настоящий бренд, а моя Солигорская птицефабрика – лидер по производству перепелиных яиц в Беларуси. Предлагаю заглянуть к нам в гости. В день наши труженицы-перепелочки несут порядка 300 тысяч яиц.

В день получают порядка 300 тысяч яиц. Рассказываем об ассортименте Солигорской птицефабрики-4

Елена Сидорчук, инженер по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:
Перепелка содержится в комфортных птичниках с оптимальными условиями содержания, то есть там соответствующий микроклимат, освещение. Здесь у нас четыре птичника находится, яйцо по конвеерной системе поступает сюда, в цех сортировки. На птицефабрике воспроизводится весь цикл выращивания птицы, начиная от получения инкубационного яйца, процесс его инкубирования, подращивание молодняка на отдельной площадке, затем промышленная перепелка-несушка переселяется сюда, в данные птичники, где уже несет яйца.

В день получают порядка 300 тысяч яиц. Рассказываем об ассортименте Солигорской птицефабрики-7

Я маленький, но удаленький. Мои 10 граммов содержат кладезь витаминов, микроэлементов и аминокислот, которые укрепляют нервную и иммунную систему, нормализуют давление и зрение.

В день получают порядка 300 тысяч яиц. Рассказываем об ассортименте Солигорской птицефабрики-10

Елена Сидорчук:
Наша перепелка получает высокопитательные и сбалансированные корма. В составе которых витаминный комплекс и органический селен. В ассортименте Солигорской птицефабрики порядка 15 наименований перепелиных яиц. Также мы выпускаем продукты переработки, это яйца перепелиные копченые, вареные в маринаде, яйца перепелиные вяленые для питания детей старше 3 лет.

*На правах рекламы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # общество # Юлия Пашкевич # Елена Сидорчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Эти недостатки станут критическими». Лукашенко доложили об итогах проверки силового блока
22 декабря 2022 13:03

«Эти недостатки станут критическими». Лукашенко доложили об итогах проверки силового блока

Белорусские пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом
22 декабря 2022 12:39

Белорусские пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом

Военные организовали праздник для детей борисовского коррекционного центра
22 декабря 2022 11:52

Военные организовали праздник для детей борисовского коррекционного центра