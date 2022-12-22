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Белорусские пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом

22 декабря 2022 12:39
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Новости Беларуси. Сотрудники пограничной службы Беларуси задержали иностранца с фальшивым паспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом-1

Он прибыл рейсом Дубай – Минск. При оформлении мужчина предъявил документ гражданина Эритреи, но пограничники выявили, что он поддельный – заменена страница с установочными данными. Выяснилось, нарушитель уклонялся от службы в армии у себя на родине и поэтому не мог получить действительный паспорт. Чтобы покинуть страну, он и приобрел паспорт в Эфиопии. Сейчас эритреец находится в изоляторе ГУВД Мингорисполкома. Ему грозит административная ответственность за покушение на незаконное пересечение границы. Кроме того, возможно применение уголовной статьи за использование поддельного паспорта.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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