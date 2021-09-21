В День мира в больницах Минска открыли новые палаты для ветеранов войны и труда

Новости Беларуси. Белорусский фонд мира помог открыть в больницах новые палаты для ветеранов войны и труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диагностическое оборудование, бытовая техника и мебель – все, что необходимо для лечения и комфорта пожилых пациентов. Подарок приурочили к Международному дню мира, который отмечается 21 сентября. Таким образом, ветеранские комнаты обновились в минском онкодиспансере и больнице скорой помощи. На сегодня таких палат по стране около 500. За год-полтора они появятся во всех больницах страны.

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера:

Онкологический пациент – это пациент особой категории. Поэтому, конечно же, очень хорошо, что прибыли к нам новые кровати в эти палаты, новые телевизоры, холодильники для комфортного пребывания пациентов. Полагаю, что это еще один шаг для улучшения их здоровья и качества жизни.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

То, что выбрана такая форма помощи системе здравоохранения, именно комфортабельное обустраивание палат для наших ветеранов, – несет еще более глубокий смысл, потому что мир принесли нам на нашу землю именно они. Палаты, которые обустраивались, прежде всего направлены нашими коллегами – объединенными усилиями бизнеса, общественных организаций – на комфортабельное пребывание. Мы там увидели в том числе и пульсоксиметры, и термометры. Никуда мы не уходим с вами от темы пандемии. Поэтому важен любой ресурс, любой шаг, важно любое содействие.