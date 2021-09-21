В День мира в больницах Минска открыли новые палаты для ветеранов войны и труда

Новости Беларуси. Белорусский фонд мира помог открыть в больницах новые палаты для ветеранов войны и труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский фонд мира помог открыть в больницах новые палаты для ветеранов войны и труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диагностическое оборудование, бытовая техника и мебель – все, что необходимо для лечения и комфорта пожилых пациентов. Подарок приурочили к Международному дню мира, который отмечается 21 сентября. Таким образом, ветеранские комнаты обновились в минском онкодиспансере и больнице скорой помощи. На сегодня таких палат по стране около 500. За год-полтора они появятся во всех больницах страны.
Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера:
Онкологический пациент – это пациент особой категории. Поэтому, конечно же, очень хорошо, что прибыли к нам новые кровати в эти палаты, новые телевизоры, холодильники для комфортного пребывания пациентов. Полагаю, что это еще один шаг для улучшения их здоровья и качества жизни.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
То, что выбрана такая форма помощи системе здравоохранения, именно комфортабельное обустраивание палат для наших ветеранов, – несет еще более глубокий смысл, потому что мир принесли нам на нашу землю именно они. Палаты, которые обустраивались, прежде всего направлены нашими коллегами – объединенными усилиями бизнеса, общественных организаций – на комфортабельное пребывание. Мы там увидели в том числе и пульсоксиметры, и термометры. Никуда мы не уходим с вами от темы пандемии. Поэтому важен любой ресурс, любой шаг, важно любое содействие.
Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:
Если мы не перекладываем все на плечи государства, а все вместе, в одной семье, заботимся в данном случае о наших ветеранах, о наших самых дорогих и любимых, то у нас получаетсявсе быстро, и качественно, и хорошо, и с добрым сердцем. Ну и, конечно, приятно, что эта акция поддерживается абсолютно всеми слоями населения. Когда люди собирают добровольные пожертвования в Фонд мира (у нас такая система работы), видят непосредственно, куда направляются деньги. Конечно, нам приятно видеть, что эти деньги идут с любовью в сердце.
Дети учатся взаимопониманию и дружбе. Звание «Школа мира» присвоят детсаду и СШ в Лепеле –читайте далее.