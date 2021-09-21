Президент: мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, пенсионные выплаты составляют 30%

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. Им подготовлено несколько проектов указов, которые предлагают усилить социальные гарантии для многодетных семей, пенсионеров и молодежи. Например, оказывать многодетным родителям финансовую помощь в строительстве жилья, пока детям не исполнится 23 года, и поддержать рублем тех, кто планирует переехать из города в село. На обсуждении – вопрос расширения границ досрочного использования семейного капитала. Александр Лукашенко отметил, чувствительные для белорусов вопросы требуют дополнительной информации и публичного обсуждения. Необходимо разумно подойти к нуждам людей и возможностям страны, найти баланс.
Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Читайте здесь.
Правительство также доложило главе государства о том, как может развиваться пенсионная система Беларуси. Речь идет о дополнительной программе добровольного пенсионного страхования, когда, получая посильную помощь от государства, каждый осознанно и заранее делает личный вклад в достойную старость.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, прекрасно понимая, что для большинства пожилых граждан это основной источник дохода. В Беларуси свыше 2,5 миллиона пенсионеров (более полумиллиона, примерно 510 тысяч – работающие пенсионеры). Пенсионные выплаты превышают 15 миллиардов рублей и составляют 30 % общих расходов бюджета страны, треть. То, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу, – такие вопросы поднимались на VI Всебелорусском народном собрании. Предложения по подходам к решению этой проблемы подготовлены.
Президент потребовал доложить, как проработаны подходы и что нужно для успешного внедрения такой программы в нашей стране. На совещании также затронули вопросы молодежной политики. Глава государства отметил, от молодых людей нередко звучат предложения о различных гражданских проектах. Многие инициативы могут быть полезны, однако работа должна быть выстроена системно. По итогам совещания обсуждавшиеся изменения в пенсионной политике Президент поддержал, остальные вопросы требуют доработки.