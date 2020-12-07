В день используется 600 тонн соли. Как проходит уборка столичных улиц зимой?

Новости Беларуси. Выпал снег – надо чистить дороги, появилась наледь – надо посыпать реагентами, а яму в асфальте срочно залатать. Пожаловались на проблему – быстро устранить. Город – огромное хозяйство, где очень сложно за всем уследить, но необходимо все быстро устранять, иначе проблемы нарастают как снежный ком. При этом нужно постоянно сохранять чистоту, порядок, а еще вовремя создавать праздничное настроение для жителей. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем мы сможем узнать в этой программе. Мы пригласили в гости человека, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Екатерина Забенько, ведущая:

Практически по расписанию выпал снег. Как вы считаете, оказались ли дорожники готовы к этой новости?

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

По моему мнению, готовы. Надеюсь, минчане это тоже увидели. Екатерина Забенько:

Можно ли считать уборку улиц качественной и своевременной? Александр Дорохович:

Всегда нужно стремиться к лучшему, но, по моему мнению, да. Екатерина Забенько:

Количество техники, которое ежедневно выходит на улицы города, связано с количеством снега? Александр Дорохович:

Конечно. В обычный день у нас порядка 500 единиц техники, когда большие снегопады – до 1 000. Екатерина Забенько:

Достаточно ли этого ресурса сегодня, как вы считаете? Александр Дорохович:

Думаю, да.

Екатерина Забенько:

Я знаю, что есть какие-то удивительные машины, которые гораздо эффективнее справляются с уборкой улиц. Часто их приходится задействовать зимой? Александр Дорохович:

Да, когда большие снегопады. Мы их задействуем, их называют в народе «золотые ручки». Екатерина Забенько:

При каких погодных условиях необходим круглосуточный режим работы дорожников? Александр Дорохович:

Наши дорожные службы всегда работают в круглосуточном режиме. Единственное, мы добавляем и усиливаем количество единиц техники, когда выпадают обильные снегопады. Екатерина Забенько:

Противогололедная обработка улиц – это еще одна очень важная работа. В каком количестве требуются эти реагенты, если они в достаточном уровне? Александр Дорохович:

Действительно, без них никуда. Расчетный объем на год составляет порядка 55 тысяч метров кубических песчано-соляной смеси. Как правило, мы заготавливаем где-то 50 %, где-то – две трети от общего объема.