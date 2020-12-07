В день используется 600 тонн соли. Как проходит уборка столичных улиц зимой?
Новости Беларуси. Выпал снег – надо чистить дороги, появилась наледь – надо посыпать реагентами, а яму в асфальте срочно залатать. Пожаловались на проблему – быстро устранить. Город – огромное хозяйство, где очень сложно за всем уследить, но необходимо все быстро устранять, иначе проблемы нарастают как снежный ком. При этом нужно постоянно сохранять чистоту, порядок, а еще вовремя создавать праздничное настроение для жителей.
О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем мы сможем узнать в этой программе. Мы пригласили в гости человека, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Екатерина Забенько, ведущая:
Практически по расписанию выпал снег. Как вы считаете, оказались ли дорожники готовы к этой новости?
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
По моему мнению, готовы. Надеюсь, минчане это тоже увидели.
Екатерина Забенько:
Можно ли считать уборку улиц качественной и своевременной?
Александр Дорохович:
Всегда нужно стремиться к лучшему, но, по моему мнению, да.
Екатерина Забенько:
Количество техники, которое ежедневно выходит на улицы города, связано с количеством снега?
Александр Дорохович:
Конечно. В обычный день у нас порядка 500 единиц техники, когда большие снегопады – до 1 000.
Екатерина Забенько:
Достаточно ли этого ресурса сегодня, как вы считаете?
Александр Дорохович:
Думаю, да.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что есть какие-то удивительные машины, которые гораздо эффективнее справляются с уборкой улиц. Часто их приходится задействовать зимой?
Александр Дорохович:
Да, когда большие снегопады. Мы их задействуем, их называют в народе «золотые ручки».
Екатерина Забенько:
При каких погодных условиях необходим круглосуточный режим работы дорожников?
Александр Дорохович:
Наши дорожные службы всегда работают в круглосуточном режиме. Единственное, мы добавляем и усиливаем количество единиц техники, когда выпадают обильные снегопады.
Екатерина Забенько:
Противогололедная обработка улиц – это еще одна очень важная работа. В каком количестве требуются эти реагенты, если они в достаточном уровне?
Александр Дорохович:
Действительно, без них никуда. Расчетный объем на год составляет порядка 55 тысяч метров кубических песчано-соляной смеси. Как правило, мы заготавливаем где-то 50 %, где-то – две трети от общего объема.
Екатерина Забенько:
Существует ли сегодня альтернатива песчано-солевой смеси?
Александр Дорохович:
У каждой смеси есть свои плюсы и минусы. Мы сейчас используем галит марки А – это соль. У нее очень много преимуществ, она очень хорошо работает и при большом минусе, и когда нужно оперативно решать задачи. Безусловно, у нее есть и ряд недостатков. От нее гибнут зеленые насаждения, поэтому применять нужно очень осторожно. Сейчас я неоднократно ставлю задачу, требую от наших служб находить новые подходы для того, чтобы мы уменьшали количество использования этой соли марки А.
Екатерина Забенько:
Есть информация, что в день в среднем для противогололедной обработки улиц используют 600 тонн соли и 340 тонн песчано-соляной смеси. Это какие-то гигантские объемы. Где это все хранится?
Александр Дорохович:
Да, действительно, у нас у каждого ремавтодора есть специальные базы, твердые покрытия. Мы никогда не храним стопроцентный объем, как я уже сказал. Это, как правило, 50 % либо две трети от потребности. Задача такова. Когда обильные снегопады, то безопасность граждан, комфорт – прежде всего. Мы понимаем, что Минск – это город высоких социальных стандартов, и здесь все должно быть в самом лучшем исполнении.
«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Рассказываем о людях, которые за одну ночь делают Минск идеально чистым (читайте далее).