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«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Рассказываем о людях, которые за одну ночь делают Минск идеально чистым

07 декабря 2020 20:49
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Около полутысячи человек ежедневно следят за тем, чтобы на улицах нашего города был порядок, чтобы мы нигде не поскользнулись, не упали на ступеньках. Как ведется эта работа? Есть ли какие-то нарекания к этим людям? На эти вопросы ответил гость программы «Большой город» Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Рассказываем о людях, которые за одну ночь делают Минск идеально чистым-1

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Нарекания, конечно же, есть. Всегда есть недоработки. Повторюсь, мы для себя ставим достаточно высокие требования перед собой и перед своими подчиненными, поэтому задача чтобы Минск был ухоженным, чистым, аккуратным. В связи с этим выстроена система контроля. С одной стороны – как человек должен организовывать работу в том или ином структурном подразделении, как доводится задание, как контролируется. В то же время наши граждане это самые лучшие контролеры, которые нам так или иначе постоянно подсказывают.

Екатерина Забенько:
Что касается уборки улиц и наведения порядка, в том числе во дворах. Последнее время, конечно, прибавилось работы у сотрудников коммунальных служб, потому что приходится убирать за теми людьми, которые в прямом смысле слова навязывают нам свое мнение. Какой ущерб городу приносит эта самодеятельность, назовем ее так? Потому что все это нужно устранять, и это дополнительные силы, ресурс, дополнительные финансы.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Рассказываем о людях, которые за одну ночь делают Минск идеально чистым-4

Александр Дорохович:
Это действительно так. Сейчас, конечно, этой работы не так много, но до этого мы действительно работали в усиленном режиме, и день и ночь. Были сформированы бригады, которые работали круглосуточно, и я неоднократно перед руководителями предприятий ставил следующую задачу: чтобы ни было, как бы ни было, что бы ни происходило, рядовой минчанин должен утром просыпаться и видеть вокруг себя чистый, ухоженный, уютный город. Мое жесткое требование чего бы нам ни стоило, мы должны ночь отрабатывать, чтобы практически не оставалось следов на утро. Да, они есть, к сожалению. Мы не все устранили и не все успеваем оперативно устранять. Но мы действительно работаем в очень напряженном, усиленном режиме, чтобы город был идеальным.

Екатерина Забенько:
Наверное, стоит здесь отметить усилия работников коммунального хозяйства, потому что это действительно дополнительная работа, труд. Как вы говорите, за ночь привести город в порядок это требует огромных усилий. Работают в любую погоду и по ночам. Это действительно тяжело, стоит поддержать этих людей.

Александр Дорохович:
Да, мы поддерживаем этих людей. Но надо отметить, что не только работники коммунальных предприятий работают в усиленном режиме. Надо сказать спасибо нашим гражданам, они тоже активно участвуют в этом процессе и активно помогают.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Рассказываем о людях, которые за одну ночь делают Минск идеально чистым-7

Екатерина Забенько:
Мы видим огромное количество примеров даже в интернете о том, как кто-то просто останавливается посреди дороги, не ленится, берет ножницы, срезает ленточки либо достает краску, закрашивает какую-то символику. Минчане действительно небезразлично к этому отнеслись. Может, стоит им предложить как-то активнее принимать участие? Какие-то материалы, краски, кисточки если вдруг соберется десант и пойдет закрашивать то, что нарисовали другие?

Александр Дорохович:
Я, наверное, сторонник другого. В первую очередь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Я бы хотел обратиться ко всем минчанам с просьбой: мы живем в тихом, уютном, спокойном, чистом городе. Давайте в нем жить и дальше.

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# Социальная инфраструктура # общество # Александр Дорохович # Екатерина Забенько # Фотофакт

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